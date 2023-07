El sorteo de los octavos de final de las copas continentales de clubes definió que Boca y River lleguen por llaves diferentes del cuadro y solo podrían cruzarse en la final de la Libertadores, que se disputará el 4 de noviembre en el Maracaná. El equipo que dirige Jorge Almirón enfrentará a Nacional de Uruguay y los de Martín Demichelis a Inter de Porto Alegre. Durante el sorteo se generó un morbo especial porque quedaban solo dos equipos en cada copón y todavía no habían aparecido Boca y River.

Por su parte, Racing tendrá que definir los octavos contra Nacional de Medellín y Argentinos Juniors con Fuminense. Los otros cruces son: Deportivo Pereira (Colombia)-Independiente del Valle (Ecuador), Atlético Mineiro (Brasil)-Palmeiras (Brasil), Flamengo (Brasil)-Olimpia (Paraguay), y Bolívar (Bolivia) vs Atlético Paranaense (Brasil).

Por la Sudamericana, también se sortearon los cruces de octavos de final, más allá de que antes tienen que jugarse los playoff entre los que “bajaron” desde la Libertadores. El programa quedó así: Sporting Cristal o Emelec vs Defensa y Justicia; Independiente Medellín o San Lorenzo vs San Pablo; Barcelona o Estudiantes de La Plata vs Goias; Libertad o Tigre vs Fortaleza; Corinthians o Universitario vs Newell’s; Patronato o Botafogo vs Guaraní; Colo Colo o América M-G vs RB Bragantino y Ñublense o Audax Italiano vs Liga de Quito.