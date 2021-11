El periódico británico que resulta ser la apoyatura técnica de la mayor parte de los inversores del mundo escribió hoy que: "El presidente de Argentina no estaba de humor para transigir. Llegar a un acuerdo rápido con la FITIM significaría “ponerme de rodillas y cumplir con las demandas de los acreedores”, gritó Alberto Fernández a una multitud de sindicalistas en Buenos Aires la semana pasada. “Eso no es lo que hace un peronista. Sabemos a quiénes representamos: lo representamos a usted, no a los acreedores ”.

El Times dijo que: "A medida que se acerca la fecha límite de marzo para que Argentina reembolse miles de millones de dólares al FMI de un rescate sin precedentes de $ 57 mil millones, el gobierno de izquierda enfrenta una crisis económica y necesita un nuevo acuerdo con el fondo para desbloquear más efectivo. Pero en lugar de presionar por un acuerdo, Fernández y sus ministros clave están endureciendo su línea de cara a las elecciones de mitad de período del domingo , en las que el gobernante partido peronista podría perder su mayoría en el Senado. Han sorprendido a los funcionarios del FMI al insistir en grandes concesiones, como tasas de interés más bajas y mucho más tiempo para pagar".

Recurriendo a fuentes relacionadas con las negociaciones, el Financial detalla que las mismas indican que: “Me he vuelto cada vez más pesimista ”, dice una fuente cercana a ambas partes en las conversaciones. "En este momento, es tan incierto que algo pueda suceder".

El artículo continúa: "Está en juego la reputación del FMI en su intento de ayudar a las economías de mercados emergentes clave a salir de las recesiones inducidas por la pandemia y el camino futuro de Argentina, un miembro del G20 y un importante exportador de granos que corre el riesgo de aislarse de la comunidad internacional y retirarse al aislamiento".

Según la publicación: "El rescate de US $ 57.000 millones del FMI a Argentina fue controvertido desde el principio. Acordado apresuradamente en 2018 cuando Mauricio Macri, el presidente pro-inversionista, golpeó una crisis de los mercados que desencadenó una corrida de dos semanas del peso, el préstamo fue aprobado en medio de un fuerte apoyo de Donald Trump, el entonces presidente de Estados Unidos, al líder argentino. , a quien consideraba un alma gemela política. Las preocupaciones sobre hacer un préstamo tan grande a un país que ya había sido rescatado 21 veces en seis décadas por el fondo fueron dejadas de lado".

Por fin, dicho medio remata: "A medida que se desvanecen las perspectivas de un acuerdo para marzo, algunos comienzan a prepararse para el peor de los casos. “Estoy bastante seguro de que Argentina entrará en mora [con el FMI], ya sea porque la negociación termina sin un programa o como parte de la negociación”, dice la segunda persona familiarizada con las conversaciones.

“Parece haber una línea de pensamiento dentro del gobierno argentino de que los atrasos del fondo son más costosos que para Argentina”, dice. “Así que podrían jugar esa carta durante un mes para ver si el fondo va a ceder a algunas de las demandas de Argentina. . . sus políticas son una locura ".