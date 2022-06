Las autoridades detuvieron el domingo al director de cine ganador del Oscar Paul Haggis, en relación con las acusaciones de que agredió sexualmente a una mujer en el sur de Italia, dijeron los medios de comunicación italianos, citando a fiscales locales.

El canadiense Haggis, de 69 años, ha estado en Italia para un festival de cine que comienza el martes en Ostuni, una localidad turística de Puglia, la región que forma el “talón” de la península italiana.

Una abogada de Haggis, Priya Chaudhry, emitió un comunicado declarando al director “totalmente inocente. Bajo la ley italiana, no puedo discutir la evidencia”, dijo Chaudhry. “Dicho esto, confío en que se desestimarán todas las acusaciones contra el Sr. Haggis. Es totalmente inocente y está dispuesto a cooperar plenamente con las autoridades para que la verdad salga a la luz rápidamente”.

Un comunicado del festival de cine al medio de comunicación Variety dijo que los organizadores habían "aprendido con consternación y conmoción la noticia de que Paul Haggis está bajo custodia por presunta violencia".

La dirección del festival “procedió de inmediato a retirar del evento cualquier participación de la directora” y “al mismo tiempo expresa su total solidaridad con la mujer involucrada”, agrega su comunicado.

Haggis es director, productor y guionista. Ganó un Oscar en 2006 al mejor guión original por Crash. Posteriormente escribió guiones para Million Dollar Baby, las entregas de James Bond Quantum of Solace y Casino Royale, además de dirigir In the Valley of Elah y The Next Three Days.

La agencia de noticias LaPresse y varios otros medios italianos publicaron una declaración escrita de los fiscales de la cercana ciudad de Brindisi de que estaban investigando las denuncias que involucraban a una “joven extranjera” que fue obligada a tener relaciones sexuales “no consentidas” durante dos días.

Los fiscales Antonio Negro y Livia Orlando, que conducen la investigación, dijeron en el comunicado que la mujer fue “obligada a buscar atención médica” luego de las relaciones sexuales. Después de un par de días “de relaciones no consentidas, la mujer fue acompañada por el hombre” al aeropuerto de Brindisi el domingo y “fue abandonada allí de madrugada a pesar de (sus) precarias condiciones físicas y psicológicas”.