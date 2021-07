Luego de la esperada reunión, el presidente ruso Vladimir Putin de Rusia y el presidente de Estados Unidos Joe Biden acordaron reanudar las conversaciones nucleares estancadas y devolver a sus embajadores a sus puestos en el extranjero, dos acciones concretas que surgirán de su cumbre en Ginebra.

Putin dijo en una conferencia de prensa que sus conversaciones con Biden fueron "muy productivas" y "no ha habido hostilidad" entre los dos. Biden se hizo eco de este sentimiento en su propia conferencia de prensa y calificó las conversaciones de "buenas, positivas".

Actualmente, ni el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, ni el embajador de Washington en Moscú, John Sullivan, se encuentran en sus puestos. Ambos hombres fueron retirados esta primavera después de que Biden anunciara una nueva ronda de sanciones estadounidenses destinadas a castigar a Rusia por un ciberataque masivo el año pasado contra agencias gubernamentales estadounidenses.

Como resultado, las operaciones consulares, visas y otros servicios diplomáticos en ambos países se paralizaron efectivamente. Esta ruptura tuvo un efecto dominó en industrias, familias y grupos de ayuda que mantienen vínculos en ambos países En febrero, la administración Biden extendió el Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas con Rusia por cinco años más.

Este miércoles, Putin y Biden llegaron a un acuerdo en el que se reanudarían las consultas sobre "estabilidad estratégica", abreviatura de arsenales nucleares, entre las dos naciones. Los funcionarios de nivel de trabajo, no los dos presidentes, decidirán la composición, ubicación y frecuencia de estas conversaciones.

Biden dijo que, en términos prácticos, esto significa "reunir a nuestros expertos militares y diplomáticos para obtener el control de los nuevos y peligrosos sistemas de armas". Estados Unidos y Rusia “se embarcarán juntos en un Diálogo de Estabilidad Estratégica bilateral integrado en un futuro próximo. Buscamos sentar las bases para futuras medidas de control de armas y reducción de riesgos ”, según una declaración conjunta tuiteada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

El nuevo START es actualmente el único tratado de control de armas vigente entre Washington y Moscú. El expresidente Donald Trump se retiró de las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Similar al tratado INF, New START limita los arsenales nucleares de Washington y Moscú. Biden y Putin discutieron extensamente la seguridad cibernética, dijo Biden, incluido un marco para un entendimiento conjunto de que los ataques a ciertos objetivos, como la infraestructura crítica, serían tratados con más seriedad por ambos países.

"Ciertas infraestructuras críticas deberían estar fuera del alcance de los ataques, punto, por ciber o cualquier otro medio", dijo Biden. "Les di una lista, 16 entidades específicas definidas como infraestructura crítica según la política de los EE. UU., Desde el sector energético hasta los sistemas de agua. Así que acordamos encomendar a expertos en nuestros dos países para trabajar en entendimientos específicos sobre lo que está fuera de los límites y hacer un seguimiento de casos específicos que se originan en otros países, y en cualquiera de nuestros países", dijo.

La propuesta de Biden refleja una comprensión cada vez mayor por parte de los gobiernos de que ningún país por sí solo puede detener todos los ataques cibernéticos que se originan en su suelo, y algunos países no quieren hacerlo. Al identificar la infraestructura crítica como prohibida, Biden también estaba trazando un círculo alrededor de objetivos que, si fueran atacados por actores estatales o no estatales, probablemente ameritarían una respuesta gubernamental.

La advertencia de Biden a Putin siguió a dos ataques de ransomware dirigidos en el último mes que afectaron directamente a los ciudadanos estadounidenses, ambos perpetrados por delincuentes que se cree que tienen su sede en Rusia.

El primero fue un ataque a principios de mayo contra el operador del gasoducto más grande del país, Colonial Pipeline. El ataque obligó a la empresa a cerrar aproximadamente 5,500 millas de oleoducto, lo que provocó una interrupción de casi la mitad del suministro de combustible de la costa este y provocó escasez de gasolina en el sureste y interrupciones de las aerolíneas.

El segundo ataque, este de un grupo ciberdelincuente con sede en Rusia diferente, tuvo como objetivo a JBS, el mayor proveedor de carne del mundo. La compañía finalmente pagó $ 11 millones en rescate, pero no antes de cerrar brevemente toda su operación en EE. UU. Putin desvió las preguntas sobre los ataques y mencionó específicamente el ataque del Oleoducto Colonial como uno con el que Rusia no tuvo nada que ver. Pero los funcionarios estadounidenses dicen que la idea de que Putin desconozca estos ataques no es creíble, dado el fuerte control que mantiene sobre Rusia.

Biden y Putin dijeron recientemente que creen que las relaciones ruso-estadounidenses están en su punto más bajo desde la Guerra Fría. Los funcionarios en Moscú y Washington también pasaron meses reduciendo las expectativas para la cumbre, y esta semana los asesores de ambos líderes dijeron que era poco probable que se llegara a ningún acuerdo en Ginebra.

En lugar de buscar resultados concretos, Estados Unidos vio la cumbre como una oportunidad para construir una relación más estable y predecible entre las dos mayores potencias nucleares del mundo.

“Ambos líderes mostraron un respeto mesurado el uno por el otro, y el regreso de los embajadores fue probablemente un logro preestablecido que tiene una buena óptica”, dijo Tom Block, estratega de políticas de Washington para Fundstrat. "Un viaje que coloque a Estados Unidos en la misma página que nuestros aliados debería agregar a la imagen de Biden como un político y líder experimentado, lo que probablemente sea tranquilizador para los participantes del mercado", dijo.