El domingo, una nena de 2 años fue rescatada por la Policía de la ciudad de Río Segundo luego de que su madre la deje encerrada en una habitación de la vivienda para irse a una fiesta.

El incidente ocurrió en una vivienda de Córdoba, ubicada en la calle Julio Argentino Roca, entre las calles Gran Chaco y Bolivia, cerca de las 4:00. El llanto de la pequeña despertó a los vecinos que ante la situación, se acercaron a la casa y oyeron a la nena desesperada. Como no obtuvieron respuesta de ningún adulto, llamaron a la línea de emergencia 911.

Al llegar al sitio, los efectivos policiales forzaron la puerta e ingresaron al domicilio. Allí, encontraron bebidas alcohólicas a medio consumir sobre la mesa y en una habitación encontraron a la niña llorando.

La sargento Luciana Baudino, quien participó del rescate, reveló cómo estaba la niña: “En ese momento la nena estaba descalza, con una sola luz prendida en la casa, no sabíamos si había pasado algo en el interior”. Además, agregó que este es un hecho no tan anormal para ellos. “Es algo que se vive a menudo, pero no tendría que ser así, uno como mamá lo siente, más los nervios de ver a la criatura sufrir”, contó la sargento.

Horas más tarde, la policía logró identificar a la madre que, según informaron, habría salido a una fiesta. En tanto, la niña quedó a disposición de una hermana de la mujer por orden de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de Río Segundo.