Mañana jueves tienen que votar 60 mil afiliados del Sindicato de Comercio. Ahora salieron a la luz una serie de acciones que tiene planeadas el sector comandado por Armando Cavalieri: no están las boletas ni las credenciales para los fiscales. Además, con el COVID como excusa, quieren restringir el ingreso de los afiliados. “Son acciones antidemocráticas”, afirmó el candidato opositor Ramón Muerza.

Como ocurrió en julio pasado durante las elecciones que conformaron la Junta Electoral del Sindicato de Comercio, cuando patovicas que responden al oficialismo impidieron el ingreso a una gran cantidad de afiliados para emitir su voto, recientemente salieron a la luz nuevas maniobras encabezadas por Armando Cavalieri para entorpecer los comicios que se desarrollarán el jueves para definir al próximo presidente de la entidad.

Ante los sondeos que señalan que podría perder las elecciones ante el opositor Ramón Muerza, el actual Secretario General del Sindicato de Comercio mantuvo reuniones en los últimos días con sus allegados para definir la nueva estrategia que podría impedir nuevamente que todos los afiliados emitan su voto.

En estos encuentros, Cavalieri exigió, en primer lugar, la presencia de un patovica que responda al oficialismo por cada tres fiscales de la oposición a lo largo de todo el acto eleccionario. De esta manera, busca presionarlos y amedrentarlos.

Por otro lado, dispuso, bajo la supuesta excusa de preservar la salud en el marco de la pandemia del COVID-19, que solo se habilite el ingreso de cinco personas por vez para votar, con el objetivo que se demoren las elecciones y que no lleguen a votar todos los afiliados.

Esas no son las únicas maniobras comandadas por el oficialismo. Según denunció Muerza en diálogo con el ciclo de Radio Continental “Buen Día Continental”, a un día de los comicios su sector todavía no recibió las boletas impresas para que los afiliados emitan su voto y, además, no cuenta con las credenciales de sus fiscales, piezas fundamentales para el normal desarrollo del acto eleccionario.

“Estamos a un día de las elecciones y todavía no tenemos la impresión de las boletas, que es una obligación de la Junta Electoral. Tampoco tenemos las credenciales de los fiscales. Además, recién ayer nos entregaron los padrones por una decisión judicial. Muchas veces los periodistas se preguntan por qué Cavalieri es Secretario General del sindicato hace 36 años; son estas maniobras que genera este hombre las que hacen que los trabajadores no se puedan expresar”, afirmó el candidato por la oposición.

“Nosotros denunciamos estas situaciones antidemocráticas de atropello, que van en contra de lo que quiere el trabajador. Esperemos que esta situación se resuelva hoy”, afirmó Muerza.

En ese sentido, expresó: “Ellos (por el oficialismo) van a poner patovicas para no dejar entrar a los compañeros que tienen que fiscalizar. Buscan entorpecer las elecciones para que los compañeros se vayan y desistan de votar. Son acciones antidemocráticas”.

A través de estas maniobras, Cavalieri se las ingenia para poner más trabas y corromper las elecciones del Sindicato de Comercio. Cabe recordar que durante los comicios desarrollados en julio para definir a la Junta Electoral del sindicato comenzaron a circular en las redes sociales videos de varios afiliados que demostraron que no se les permitía el ingreso al predio de Parque Norte para emitir su sufragio.