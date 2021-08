La panelista, bailarina y ahora candidata a diputada nacional Cinthia Fernández, debatió con quienes la critican por exhibir su cuerpo en las redes sociales. Publicó una foto desnuda y se preguntó: "QUE ES MÁS GRAVE? Verme en pelotas a mi o que estos políticos te dejen en pelotas a vos ? Dejen de juzgar … VAYAMOS A LO IMPORTANTE. Demasiado revuelo con mi cuerpo.

Cinthia recibió muchas respuestas críticas, algunas mas que otras y consideró a algunas violentas: "FRIVOLIZANDO LA VIOLENCIA… ese titular le pondría yo. PALABRA VIOLENCIA : ALGO QUE DEBERÍA ESTAR MÁS en la agenda política. No creen?", escribió.

La candidata continuó: "Justamente era lo que quería provocar, que salte toda esta porquería de la cual nos jactamos que estamos avanzando. Error, estamos en el mismo lugar o quizás peor . Actitudes cómo está restan, porque la violencia y la política de género también son importantes de resolver. Si sos K se habla de misoginia, si sos Cinthia Fernández se habla de una “puta” de forma encubierta, solo que de manera “más elegante” son violentos bajo el título de “desnuda busca votos”. La violencia también es una pandemia, y creo no tiene cura . Pero sabes que ? No la vi tampoco en la agenda de ningún político con pantalones puestos", concluyo.