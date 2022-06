Antes del fin de semana largo, organizaciones piqueteras se autoconvocaron para manifestarse en el centro neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires. Reclaman medidas concretas del Gobierno contra la crisis económica y amenazan con un acampe que dure varios días.

Desde las 8 de la mañana los manifestantes se reunieron en la zona del obelisco y en 9 de Julio y Moreno y desde las 11 marchan hacia el Ministerio de Desarrollo Social. Además, hay concentraciones en otros puntos de la ciudad, como el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo.

Si bien el tránsito se vio seriamente afectado por el corte de carriles, hubo circulación por Cerrito y Carlos Pellegrini hasta el inicio de la movilización, pero actualmente toda la calle se encuentra intransitable.

La Unidad Piquetera, con diversas columnas, reclama varias cuestiones. Piden un salario mínimo de 100 mil pesos como emergencia por la situación actual del país y un salario equivalente a la canasta familiar.

Si bien en principio tenían pensado levantar la concentración a las 5 de la tarde, aún no está confirmado. Aguardan ser recibidos por ministro Juan Zabaleta, pero de antemano amenazan con no levantar los cortes y hasta acampar en caso de no conseguir lo que buscan. Por otro lado, le exigen a la CGT y CTA que convoquen a una huelga general.