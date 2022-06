El anuncio del último viernes de que el Papa Francisco canceló su viaje del 2 al 7 de julio a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, es el último contratiempo relacionado con la salud para el Sumo pontífice de 85 años, quien recientemente se vio obligado a usar una silla de ruedas en las reuniones públicas y privadas.

Si bien el Vaticano ha dicho repetidamente que los problemas del líder de la iglesia católica se deben a la osteoartritis en la rodilla derecha y que su cuadro general está bien, esas garantías han hecho muy poco para evitar que los rumores de renuncia al cargo sobrevuelen.

Ahora, el ex presidente argentino Eduardo Duhalde, quien se reunió con el Papa Francisco en los últimos días, aseguró que el Sumo pontífice no renunciará.

“Estaba de muy buen humor y hacía bromas sobre los rumores de renuncia. “Lo que pasa es que toman parte de lo que dijo. Me dijo que si el problema lo tenía en la cabeza no podía seguir, pero en la rodilla no había ningún problema. “Se está haciendo kinesiología y en pocos días cree que va a pararse y que va a estar caminando”, señaló el Sumo pontífice.

Más allá de la cancelación a la República del democrática de Congo y Sudán del Sur, Francisco tiene otro gran viaje internacional programado para Canadá del 24 al 30 de julio, que se anticipa con entusiasmo debido a las expectativas entre los pueblos indígenas de que Francisco se basará en su reciente disculpa por los abusos sufridos en las escuelas residenciales administradas por la iglesia.

Los obispos canadienses emitieron un comunicado el viernes diciendo que todavía esperan que el pontífice pueda lograrlo. Dijeron que están trabajando con el Vaticano para “garantizar que su participación en los eventos sea por un período de tiempo limitado”, es decir, alrededor de una hora cada uno, para que no se extienda demasiado.

Probablemente la variable más importante sea si el Papa continúa insistiendo en tratar su condición de rodilla principalmente con compresas de hielo, analgésicos, inyecciones y reposo, o si accede a someterse a una cirugía. Hasta la fecha, Francis se ha resistido a esa idea, supuestamente debido a una reacción negativa a la anestesia durante su cirugía de colon el verano pasado; en una sesión reciente con obispos italianos, Francisco bromeó diciendo que preferiría renunciar antes que someterse a otra operación.

Sin embargo, los expertos médicos dicen que la cirugía requerida para tratar la condición de la rodilla del Papa sería mucho menos complicada que el procedimiento del colon. Entre otras cosas, solo requeriría anestesia local y se dice que el tiempo de recuperación es bastante breve.

Si el pontífice decide someterse a la cirugía pronto, es concebible que aún pueda hacer el viaje a Canadá y posiblemente estar en mejores condiciones para hacerlo. De lo contrario, probablemente dependerá de cómo se sienta en el período previo inmediato a las fechas programadas.

En la misa del domingo, el Papa Francisco advirtió a las personas que no se acostumbren a la guerra en Ucrania y llama a los fieles a mantener a los que sufren "esta trágica realidad" en nuestros corazones y oraciones.

El Papa advirtió contra el paso del tiempo que nos permite acostumbrarnos a él, sin mantener viva nuestra "preocupación por esa población que sufre".

"¡Por favor, no nos acostumbremos a esta trágica situación! Guardémosla siempre en nuestro corazón", insistió, y agregó: "Oremos y luchemos por la paz".