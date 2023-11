El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta de nivel amarillo por tormentas fuertes para gran parte de las provincias de Jujuy y Salta. Se esperan tormentas con ráfagas, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

En Jujuy, el alerta abarca el centro y este de la provincia, incluyendo localidades como San Salvador de Jujuy, Humahuaca, Tilcara, Tumbaya, Santa Catalina, Cochinoca, Ledesma, El Carmen y Palpalá. En Salta, el alerta rige para el centro y norte de la provincia, incluyendo la ciudad capital, General José de San Martín, Cerrillos, Guachipas, La Viña, las yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria, las zonas bajas de La Caldera y Rosario de Lerma, y la zona montañosa de Cafayate.

Se espera que las tormentas se desarrollen durante la tarde y noche, y algunas podrían ser localmente fuertes o severas. Además de las ráfagas, caída de granizo e intensa actividad eléctrica, también se prevé una abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Ante esta situación, el SMN recomienda a la población tomar precauciones, como no sacar la basura ni retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua. También se aconseja evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, prestar atención a la posible caída de granizo y mantenerse informado a través de las autoridades competentes.