Agustín Rossi plantea una ampliación del Máximo Tribunal y la remoción de sus actuales integrantes. Dice que el peronismo tiene asegurado su ingreso al balotaje y vaticina un buen 2024 en materia económica. Niega que el gobierno quiera comunicar como si estuviésemos en Disney pero admite que a veces compensa por aquellos que pregonan que el país es un infierno. A diferencia de la postura del actual mandatario, asegura que si gana la elección repondrá la Ley de Medios, y considera que un desdoblamiento y triunfo de la elección bonaerense sería un “envión enorme” para el espacio a la hora de disputar la sucesión de Alberto Fernández. ¿Qué dice de Kicillof? “Axel es un excelente gobernador pero el mejor candidato a presidente soy yo”.

—¿El Frente de Todos, en este contexto de cien por ciento de inflación, puede ser reelecto?

—Sí, yo estoy convencido que sí. Tenemos que decirle la verdad a los argentinos, y esa es una verdad completa, ¿no? Hay que reconocer las cosas que hicimos bien y la parte del compromiso electoral que asumimos en el 2019. Hay que decirle a los argentinos y admitir las cosas que faltan. Hay que puntualizar las situaciones, los hechos que han pasado durante todo este tiempo y no hay que dejar que la oposición hable como si hubiese nacido de un repollo porque la realidad es que los ciclos económicos a veces no coinciden con los ciclos de los cuatro años de gestión. Las decisiones económicas que se toman en otros momentos suelen tener influencia en lo que sucede y obviamente hay que hablar del futuro Y hay que hablar de qué es lo que uno imagina para el futuro del argentino.

—¿Y entre las cosas que se hicieron mal, está el acuerdo con el Fondo, como en algún momento mencionó la propia Cristina?

—No, yo creo que las cosas que se hicieron mal es que no logramos todavía resolver la problemática de la inflación y que la problemática de la inflación te genera un deterioro en el nivel de ingreso de los argentinos y en el salario de los argentinos. Entonces tenemos esta situación que nunca había pasado de tener niveles de pleno empleo en algunas provincias argentinas, un promedio del 6, 3% de desocupación que sucedió durante todo el... Como terminamos así el año pasado, en el último trimestre del año pasado, y que tenés horarios que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ese es el hecho. Entonces, la primera pregunta que yo me haría es, bueno, ¿Qué es, partiendo de que la inflación es un fenómeno multicausal, qué es lo predominante en esta etapa? ¿Por qué tenemos estos niveles de inflación en Argentina? Bueno, yo creo que eso está íntimamente ligado al nivel de reservas que tengas en el Banco Central. Y Brasil tiene, por ahí me equivoco, tiene más, pero alrededor de 300.000 millones de dólares de reservas en su Banco Central. Argentina no puede ser un país que tenga menos de 30, 35.000 millones de reservas, de reservas netas en el Banco Central, y eso te permite gestionar adecuadamente la economía. Bueno, de esto es fundamentalmente lo que se trata. Entonces, el año pasado, por ejemplo, tuvimos un año récord, 88.000 millones de dólares de exportaciones. Tenemos que llegar a 130.000 millones de dólares de exportaciones en los próximos cinco años. Claramente me parece que ese es el desafío y allí empezar a definir cómo es la estructura productiva del país y obviamente que acompañado con un fuerte proceso de redistribución del ingreso.

—Tomo algo que acabas de decir. ¿No es una mirada miope comunicar... Lo hizo Alberto, lo hizo Gabriela Cerruti, “los restaurantes están llenos”, como si esa fuera la realidad argentina. Puede ser una parte, ¿no? Pero, ¿comunicar eso da la sensación que estamos en Disney?

—No, no. En ningún momento el gobierno quiere comunicar que está en Disney. Lo que pasa es que a veces pareciese que estamos en el infierno y tampoco es tan así. Entonces, nos cuesta, y hay que admitir que nos cuesta, que los elementos positivos de gestión puedan... no te digo ni siquiera que sean celebrados, puedan ser visibilizados. Me pasa a mí. Yo el otro día fui a inaugurar un local y acá en la ciudad de Buenos Aires y entonces dije las cosas positivas del gobierno. Entre otras cosas dije entregamos 100.000 viviendas. Se me acerca una compañera, militante, y me dice, “yo no sabía que entregamos 100.000 viviendas”. Entonces, y la verdad es que si vos decís, tuviste 6,3… tenés 6, 3% de desocupación…. El año pasado, por ejemplo, Comodoro Rivadavia tenía 2% de desocupación. Videma, Carmen de Patagones, también 2% de desocupación. Si hiciste 100.000 viviendas, federalizaste, por ejemplo, los recursos de ciencia y tecnología…. Cuando llegamos al gobierno, 7 de cada 10 pesos estaban destinados a acá en la ciudad de Buenos Aires. Hoy es a la inversa. 6 de cada 10 están en las otras 23 jurisdicciones.

—¿Cómo traduzco esto? Me refiero a esta persona que decís que no tenía idea (que se habían hecho 100.000 viviendas) ¿Se comunica mal? ¿Se comunica poco?

—El dato objetivo es ese, digamos. El dato objetivo es que yo no creo que se comunique mal, no creo que se comunique poco, creo que las cosas que no faltan, las cosas que estaban en ese compromiso electoral del 2019, y que todavía están faltando, que obviamente son la inflación y la pérdida de poder adquisitivo del salario, inundan, o tapan, o son mucho más fuertes que las cosas que logramos. Ahora, nosotros como oficialistas tenemos casi la obligación de decir las cosas que logramos porque la verdad que están bien, y además son cosas que tienen que permanecer en el tiempo, sea quien sea. 100.000 viviendas no te mueve el amperímetro en el problema habitacional de la Argentina. Ahora te dice una cosa: el Estado tiene que seguir haciendo viviendas. La federalización de la inversión en ciencia y tecnología es una política pública que se tiene que mantener en el tiempo de acá para adelante. El 95% de las escuelas de nivel inicial de gestión pública tienen una hora más de clase. Tienen una hora más de clase para que estudien, para darnos a los chicos matemática y lengua, fundamentalmente para resolver o paliar el crack educativo que fue fundamentalmente el 2020 con la pandemia. Lo saben los padres que mandan los chicos a la escuela, digamos, ¿no?

—Ahí hay un déficit, porque vos estás diciendo efectivamente que lo sabe poca gente. Hay un déficit de comunicación, al menos. Uno podría decir también de política si podemos empezar a discutirlo, pero mínimamente de comunicación. Si la gente no lo sabe, y vos mismo estás reconociendo que no se sabe, hay un déficit ahí.

—Bueno, a veces quizás puede ser que comuniquemos mucho y no precisemos. Néstor, por ejemplo, era uno de los que decía, hay que decir siempre, machacar siempre sobre lo mismo porque no siempre la totalidad de la población lo conoce, Pero no es que no se comuniquen, en realidad es así. Yo creo que en realidad nos cuesta. Eso es así. Entonces, cada uno de nosotros, Gabriela, el presidente, yo, cuando tenemos posibilidad de comunicar, tratamos de por ahí poner la balanza en otro lado y por ahí podemos caer en algún exceso, digamos, en cuanto a la comunicación. Pero La realidad es que... Porque también hay otras preguntas. Si está todo tan mal, ¿por qué no estalla? Porque la realidad... También digo, bueno, tenemos una inflación alta, es cierto. Ahora, comercio cerrado... vos vos decís, bueno, no comuniqués lo de los restaurantes…. Ahora, comercio cerrado no tenés. Locales sin abrir, tampoco tenés.

—Bueno, hay contención social, también.

—Bueno, hay contención social, pero la contención social sola no alcanza, porque sigue habiendo niveles de actividad económica. Pero… escuchame una cosa, yo lo que te quiero decir... Yo te dije recién, 2022, 88 mil millones de dólares de exportaciones, récord. El INDEC mide cuatro actividades: producción primaria, manufacturas de origen agropecuario, manufacturas de origen industrial y combustibles y energía. La producción primaria del 2022 fue 23 mil millones de dólares. Nos faltan 20 mil millones de dólares por la pandemia. Tiene un impacto. ¡Y te faltan! ¿me entendés? No los tenés. Es así, ¿viste? No están. Y hacemos los esfuerzos para ver cómo hacemos para recomponer el swap y el soja 1, soja 2, soja 3 pero la realidad es que estamos trabajando con una caja de herramientas cortas.

—El otro día entrevistamos a Gerardo Morales Y él dijo: “si esto fuera la inversa, “si en este contexto estaríamos gobernando nosotros —dice Gerardo Morales—, el peronismo haría un golpe blando”.

—El peronismo fue condescendiente de los dos primeros años, de casi los 33, hasta la devaluación brusca que generó el acuerdo con el FMI, la mayoría del peronismo le votó todo a Macri.

—¿Y estuvo bien o estuvo mal?

—No. Yo no hubiese votado el acuerdo con los fondos buitre, por ejemplo. No lo hubiese votado. Pero un sector del peronismo, un sector del movimiento obrero y demás, eran condescendientes con las políticas que llevaba adelante Macri. Entonces, ¿Qué me dice (Gerardo Morales)? La verdad es que quizás nos tendrían que haber escuchado cuando nosotros, y yo era el presidente del bloque del entonces Frente para la Victoria, pedimos que se trate el acuerdo con el FMI en el Congreso. Hicimos una sesión especial y estábamos solos los 70 diputados del Frente para la Victoria, entre ellos yo y quien fue el presidente, que siguió después, Máximo Kirchner, porque el resto de los bloques, creo que el bloque de izquierda sí también nos había acompañado, el resto de los bloques nos estaban acompañando en una decisión de esas características, pero bueno... Pero no es así... No es así, Gerardo se victimiza... Se victimiza porque quiere victimizarse, pero la realidad es que un sector importante del peronismo... Yo vi cómo se aprobó la reforma previsional de Macri. Se aprobó porque hubo diputados que pertenecían a los gobernadores que tuvieron la directiva de los gobernadores de acompañar ese proyecto de reforma previsional. Y los vi que a Frigerio, sentados en la mesa de Emilio Monzó para convencer a los diputados. Entonces, la verdad es que no es así. Al contrario, el peronismo nunca puso un palo en la rueda, para nada.

—Tomo otra frase de Gerardo Morales. Dijo que tanto Alberto como Cristina sabotean a Massa, que hay una anarquía al Frente de Todos.

—Bueno, me parece que es exactamente al revés. Creo que Sergio, cuando llegó Sergio al Ministerio de Economía, llegó con el acuerdo de Alberto y Cristina. Y llegó con un nivel de poder que ningún otro ministro en este gabinete ha tenido. Porque se unificaron ministerios, se unificó el Ministerio de la Producción, se juntó tres ministerios debajo de su órbita, armó absolutamente el equipo de gestión que quería acompañarlo y sigue teniendo el apoyo de Cristina y sigue teniendo el apoyo de Alberto. Me parece que esto es claramente así. Y la verdad, el día... y todos, ¿no? Porque yo como Jefe de Gabinete, cada vez que he ido a las cámaras del Congreso, las dos veces, una vez a diputado y otra a senadores, he defendido la gestión económica, y cada vez que me toca salir por algún medio también lo hago y cuando veo que es necesario emito alguna opinión vía las redes claramente como cuando fue, que veníamos ese lunes del pico de corrida, y lo dije claramente, así que me parece que está mirando exactamente otro canal, digamos, no Gerardo en ese sentido.

—Morales es opositor pero Claudio Lozano, es un precandidato del Frente de Todos, de tu espacio, y dijo que Massa representa la menemización del gobierno y que representa el ajuste en el gobierno.

—Es muy difícil hablar de política y más aún de economía cuando no se analiza el contexto en el cual cada gestión se lleva adelante. Yo lo que les pido a todos que me traigan una receta de cómo se hace para gestionar la economía que viene de una pandemia, de una enorme recesión que en el 2021, en el 2022, que fue un buen año económico en cuanto al nivel de exportaciones, tuvimos que gastar 5.000 millones de dólares más por aumento de la energía, no porque importamos más energía sino por aumento del costo de la energía y que ahora tiene 20.000 millones de dólares menos producto de la pandemia. Entonces, me parece que las valoraciones hay que hacerlas en el marco del contexto. Después, respeto las opiniones de Claudio, me parece un buen compañero, tengo afecto por él, pero no me animaría a tomar una mirada de esa característica. Tenemos una situación de la economía argentina que está condicionada por una deuda que tuvo con el Fondo Monetario Internacional y que cada vez que intentó en estos cuatro años iniciar un proceso de despegue, hubo un acontecimiento externo que la frenó. Entonces, esta es la situación que tiene la economía argentina. Ahora, la verdad es que la economía argentina ha venido creciendo el año pasado. Me dicen “bueno, pero en el menemismo también crecía”… pero era una economía que no generaba empleo. Acá se generó empleo. Lo vuelvo a decir, tenemos los índices de desocupación más bajos de los últimos años. El empleo merece ser bien remunerado, no es lo bien remunerado que se necesita…

—Te adelantaste a la pregunta…

—Pero claro. Bueno, claramente son las cosas que nos faltan y que son las cosas sobre las cuales claramente tenemos que profundizar.

—¿Y cómo compensás en el mientras tanto? ¿Suma Fija?

—Bueno, esas son decisiones que corresponden al ámbito del Ministerio de Economía. Para Morales, que dice que no apoyamos lo suficientemente a Sergio, yo cada vez que me preguntan ese tipo de definiciones, lo que hago es remitirme al Ministerio de Economía porque en un momento de muchísima sensibilidad económica como existe hoy en la Argentina, cada uno de esos anuncios corresponden a que los den el Ministro de Economía. Si la pregunta es más genérica, ¿están preocupados en ver cómo hacemos para recomponer los ingresos? Sí, estamos preocupados y de hecho lo hemos hecho, hemos aumentado el piso del impuesto a las ganancias para que pagan menos trabajadores impuestos a las ganancias, hemos sacado las horas extras y otros suplementos que no se computen en ganancias, hemos aumentado un 35% del componente alimentario de la AUH, lo que era la tarjeta alimentar, hemos dado un bono para suplementar lo que nos daba la fórmula de movilidad jubilatoria para que la jubilación mínima siempre esté por encima de la inflación. Bueno, esto es fundamentalmente lo que hacemos. Después está el mercado del trabajo. El mercado del trabajo en Argentina es 6 de cada 10 argentinos que tienen trabajo están registrados y en relación de dependencia. Esos trabajadores registrados tienen convenciones colectivas de trabajo, tienen paritaria, tienen otros derechos, digamos, vacaciones pagas, licencia por enfermedad, ese tipo de derechos. Esos trabajadores, en general, ganan por muy poco, le empatan o pierden por muy poco con la inflación, de punta a punta. En el medio tenés meses más dificultosos, y es que entonces tenés claramente una caída. El problema lo tenemos en el otro 40%. El otro 40% son un 25% o 24% que son los que no están registrados, los trabajadores informales, y hay un 15-18% que son los monotributistas.

—Que no tienen paritarias.

—No solamente no tienen paritarias, no tienen licencia por enfermedad, no tienen obra social, no tienen aguinaldo...

—Por eso, ¿Qué haces con esas personas?

—Bueno, entonces allí yo creo que ahí es donde tenemos una parte del problema, una gran parte del problema y con a mi criterio el desafío con respecto al mundo del trabajo en la Argentina en los próximos años es ver de qué manera se logra que los derechos que tienen los trabajadores registrados empiecen a ser extendidos a aquellos trabajadores que no están registrados porque el monotributo salió como una categoría transitoria. Vos ibas a ser monotributista un año y… bueno, hay argentinos que hace 30 años que son monotributistas y bueno que cada vez que su vecino cobra el aguinaldo él está con la ñata contra el vidrio digamos Entonces me parece que este es un debate que hay que sostener y que llevar adelante.

—¿El 2024 es un año de ajuste? Eso dicen casi todos: “se va a tener que ajustar”.

—Mentira. Yo creo que el 2024 va a ser un año muy bueno para la economía argentina y muy bueno para el conjunto de los argentinos. Entre otras cosas, las condiciones estructurales de la economía argentina van a ser distintas. Vamos a tener, según las estimaciones de cualquier economista, entre 20 y 25 mil millones de dólares de balanza comercial favorable. Si vos tenés esa balanza comercial favorable, claramente vas a poder tener una política activa sobre el tipo de cambio y eso te va a permitir generar un descenso de la inflación y junto con el descenso de la inflación vas a tener recuperación del poder adquisitivo del salario. El ciclo económico en la Argentina empieza a cambiar en noviembre. En noviembre y diciembre empieza la exportación de la cosecha fina y eso te va a empezar a ir mejorando todo lo que significa la balanza comercial en la Argentina. Y el año que viene no vas a tener sequía, vas a tener absorbido los 5.000 millones de dólares que ya perdiste producto de la importación de la energía. Vas a tener funcionando el gasoducto Néstor Kirchner que te va a ahorrar bastante en ese sentido, o sea que vamos a tener un muy buen año económico. Los años próximos que vienen para la Argentina van a ser muy buenos. Es mentira que haya que tener un ajuste, es mentira que haya que tener una devaluación brusca, porque lo que te plantea... A mí también me hacen reír un poco, digamos, ¿no? porque todos los candidatos opositores lo que te plantean, pues de una u otra manera, es devaluación brusca, ¿no? que significa más inflación, más pobreza y más pérdida del poder adquisitivo del salario y después en el tiempo, ¿viste? esta cosa de que hay que esforzarse Te venden de que tenés que esforzarse cuando en realidad te dicen tenés que sufrir. Yo estoy convencido que no es así. El año que viene va a ser un buen año para la Argentina si gobierna alguien que no está dispuesto a hacer un ajuste. Ahora, si viene alguien que cree que hay que hacer un ajuste, vamos a estar mal.

—Retenciones. ¿Qué hacés?

—Y la tenemos trabada por ley. Necesitás dar un debate si tenés un número suficiente en el marco de lo que son las cámaras de diputados y senadores. Me parece que esto es... Yo soy de los que defiende, y hace 15 años que lo defiendo, porque fue el proyecto que yo aprobé en el 2008 cuando se discutió la 125, la segmentación de las retenciones en la Argentina. Y eso durante el gobierno de Cristina, con Axel como ministro, lo hicimos con mecanismo de evolución y lo hizo también Martín Guzmán creo que en el 2021, me parece que eso se hizo de esa manera para los pequeños y medianos productores. Creo que hay que buscar un mecanismo de esas características fundamentalmente para sostener al pequeño y mediano productor, pero después lo demás hay que mirarlo claramente, porque no puede ser así. Lo que quiero decir también es una cosa, para que nos quede claro absolutamente a todo: a veces se habla del volumen exportador como una cosa disociada de lo que le pasa al argentino en su vida diaria y su vida cotidiana. No es así. Digamos, cada dólar que nosotros tenemos en el Banco Central es el que te permite tener una política que te dé, que te permita vos recuperar poder adquisitivo del salario. Entonces cuando, cuando nosotros, mirá lo que ha pasado…. Yo me tomé el trabajo, digamos, el equipo se tomó el trabajo de poner la matriz de desocupación con la matriz del volumen de exportaciones desde el 2022. Mirá las cosas que te pasan. Vos ves que hay crecimiento de todas las exportaciones y ves que hay, por ejemplo, regiones de la Argentina, te dije que el promedio de desocupación era el 6, 3%, que regiones de la Argentina que tienen, Cuyo 3, 4, el NOA, el NOA sí, 3,5 ... 3, 6,… que con respecto entre el 2022 y el 2021, la región patagónica fue la que más, el aumento de la exportación estuvo ligado por combustible y energía, pero cuando vos analizás el promedio tenés 6, 3% de desocupación. Ahora, el AMBA tiene 7% de desocupación y la región pampeana 6, 5% y las otras cuatro regiones Patagonia, NOA, NEA y Cuyo, tienen debajo del promedio. Entonces estás en un proceso que es a la inversa de cómo se construyó este país. Digamos que las expectativas estaban dadas fundamentalmente en el centro del país, en el AMBA, y estaban las expectativas de progreso, de desarrollo... Bueno, entonces, me parece que eso también hay que terminar viéndolo, porque la realidad es que lo que te genera el volumen de exportaciones tiene impacto directo en todo lo que significa el desarrollo. Más volumen de exportaciones te permite mejor poder adquisitivo del salario. Mejor poder adquisitivo del salario te permite desarrollo del consumo y fortalecimiento del mercado interno. Entonces, este es el camino que tiene que transitar la economía argentina.

—El otro día Ofelia Fernández dijo “no hay que volver mejores, hay que volver peores”. Hizo un juego de palabras con esto que fue un poco un lema en la campaña, respecto a que está sobrevaluado el consenso, que hay que ser más firmes con algunas decisiones. ¿Faltó firmeza en este gobierno? Creo que esa fue la crítica de Ofelia Fernández.

—Yo me acuerdo que cuando todo el mundo decía que íbamos a volver mejores, yo decía vamos a volver distintos. Porque fundamentalmente es lo mismo que te dije sobre la economía. Los procesos políticos hay que analizarlos en su contexto. Y el contexto ni económico, ni político, ni político interno, ni político externo era similar a lo que habíamos tenido en otras épocas, digamos. Vinimos con la arquitectura de coalición, donde la principal figura política era la segunda en la cara institucional. Teníamos una oposición fuerte, que mantuvo una crítica fuerte fundamentalmente en los bloques parlamentarios y teníamos un condicionante económico que fue la deuda con el FMI. Yo Creo en las políticas que se puedan consensuar. Ahora, el consenso no tiene que dar como resultante una política que vaya, en términos generales, en contra de la mayoría de la sociedad. El consenso tiene que darte como resultante una política que beneficie al conjunto de los argentinos. Voy a ponerlo en un marco más general. Hace muchos años que yo vengo diciendo que para mí el clivaje principal de la política en la Argentina, de la política en la Argentina no es oficialismo versus oposición, sino es política versus corporaciones. Y que, ¿por qué política versus corporaciones? Porque las corporaciones piensan en su interés particular, en su interés sectorial y la única que piensa, mal o bien, en el interés del conjunto es la política argentina. Y que el desafío de la política argentina es gestionar de tal manera de llevar a las corporaciones a que tomen decisiones que vayan en consonancia con el interés general sin perder sus intereses particulares. Y que ahí están las tensiones.

—¿Tiene nombre propio el candidato de las corporaciones?

—No, no sé quién, pero la oposición en la Argentina… ese es el problema que tenemos. La oposición toma linealmente la demanda del poder corporativo. Entonces, si la oposición toma linealmente la dinámica, las demandas del poder corporativo a veces te cuesta poder realizar, imaginarte, algún tipo de acuerdo o algún tipo de consenso. Esta es la realidad de la política argentina.

—¿Milei, Bullrich, Larreta, son esos representantes del poder corporativo?

—Claramente que están alineados en ese poder corporativo, si bien los tres no pueden decir que son similares, que pueden llegar a que tengan diferencias entre ellos. Pero ese es el problema de la Argentina. El problema de la Argentina es fundamentalmente generar ese debate. Entonces, consenso si el resultado de ese consenso te genera una política pública que va en beneficio de los argentinos. Si te genera una política pública que va en contra de los argentinos, ¿para qué vas a querer el consenso?

—¿El peronismo puede quedar tercero?

—El peronismo es la única fuerza política que tiene garantizado entrar en el balotaje. Nunca el Peronismo en su historia sacó menos de 31 o 32 puntos una elección presidencial. La vez que menos sacamos fue... 31 creo en el país cuando fueron las elecciones de 2009 después de la 125. A mí me parece que el segundo lugar en las PASO va a ser una disputa muy fuerte, según cómo se presente, entre Cambiemos y Milei. Cambiemos lo dejó crecer a Milei, seamos honestos.

—El Frente de Todos también.

—No, no, no, el Frente de Todos no.

—Lo ha elegido para confrontar.

—La primera que dijo y que explicitó claramente, con mucha precisión, el peligro de la dolarización fue Cristina, digamos, ¿no? Y lo explicitó con mucha contundencia. Pero lo dejaron crecer a Milei porque Milei decía las barbaridades que ellos, porque habían estado en la gestión, no podían llegar a decir. Ahora está como los cuervos picando los ojos, digamos, ¿no? Milei en ese sentido. Pero de todas maneras, vamos a vivir elecciones inéditas. Yo creo que va a haber PASO en el Frente de Todos.

—¿Y es lo que querés?

—Sí, sí, sí.

—¿O preferís un candidato de consenso?

—No, no, no, no, prefiero PASO. Si se genera, como sucedió en 2019, una fórmula que generó y condensó las expectativas de todos. como fue lo de Alberto y Cristina…bueno… eso depende de la dinámica interna. Pero a lo que iba era esto: si nosotros tenemos PASO, si Cambiemos tiene PASO, la PASO de este año, y con un tercero con aptitud electoral, como es Milei,, te va a dar tres resultados. Primero, quién gana hacia el interior de cada una de las coaliciones, cuáles son los candidatos vencedores. Segundo: qué coalición saca, qué coalición, incluido a Milei, digamos, saca la mayor cantidad de votos, sumado a los candidatos que participan dentro de esa coalición. Y tercero, quién es el candidato individualmente más votado. Esos tres resultados, salvo que pase alguien muy raro, digamos, ¿no? no te van a permitir predeterminar el resultado de la primera vuelta. Entonces, porque entre otras cosas, vas a ir a una primera vuelta donde...

—O sea, cada elección es otra elección.

—Para mí claramente es así. Para mí claramente es así. En la primera vuelta van los votos de los candidatos de los ciudadanos que votaron a candidatos que perdieron en las PASO, más las abstenciones, que siempre son más altas en las PASO que en las generales, más los votos nulos, vas a tener casi el 50% de votantes a los cuales se van a tener que dirigir los candidatos que pasaron a la primera vuelta, que no están. Entonces, es una elección con complejidades en donde yo no me animo a predeterminar contundentemente qué es lo que puede llegar a pasar.

—Si las encuestas hubiesen reflejado que ganaban la elección Macri, Alberto o Cristina. ¿Se hubiesen bajado?

—Bueno, me parece que no son comparables cada una de las cosas, digamos, ¿no? Ninguna de las tres cosas... Alberto tomó la decisión de no ser precandidato cuando en todas las encuestas era uno de los precandidatos nuestros que más medía. Medías a Alberto, Sergio, Scioli, de verdad...

—Pero no le aseguraba la reelección.

—Bueno, pero... Pero no era que no tuviese cero aptitud electoral. Macri decidió voluntariamente, porque no...

—¿No coincidís con Cristina en que (Alberto) tenía cero aptitud electoral.

—No, no, no, no. No sé si Cristina dijo eso. ¿Cuándo dijo eso?

—Sí, dijo eso. En la carta. No, dijo... De tanto Macri como Alberto, por lo que fue el acuerdo con el Fondo, no tenían actitud electoral.

—Sí, no sé si se refería a Alberto en la carta. Dijo dos presidentes no dio nombre y apellido.

—¿Y a quién te imaginás? ¿A Macri y a quién más?

—A De la Rúa, por ejemplo

—Sos el único interpretó eso digo me parece que...

—(Se ríe)

—Hiciste más cintura que Messi.

—Lo que quiero decir, y sí lo que digo claramente... Cristina no es candidata porque la sentencia de diciembre es prescriptiva. Lo dije en diciembre, lo dije cuando fui a su mesa.

—Pero por eso te insisto: si todas las encuestas hubiesen reflejado que ella ganaba la elección.

—Pero Cristina, en cualquier escenario, en cualquier escenario, con una cautelar no la podían dejar fuera de la cancha. Entonces, viendo la experiencia que habíamos visto en Brasil, cuando Moro lo perseguía Lula, y que finalmente terminó con Lula privado de su libertad y que El PT tuvo que ir a una situación de emergencia y lo puso a Fernando Haddad de candidato y ganó Bolsonaro las elecciones y Moro terminó siendo Ministro de Justicia, con lo cual, claramente, Moro no estaba buscando justicia sino el Ministerio de Justicia, que son cosas distintas. Viendo esa situación me parece que son situaciones no comparables, digamos.

—¿Puede ser que Cristina esté incluyendo la cancha para Wado de Pedro?

—No, no lo sé.

—Habló de los hijos generación diezmada.

—Sí, sí, no sacaría ninguna conclusión en ese sentido

—¿Y puede ser que en el acto del 25 se pronuncia a favor de alguien?

—Como poder puede, pero no lo creo no creo. Creo que el acto del 25 es un acto que nos debíamos todos

—¿Hablás con Cristina?

—Sí, sí. Es un acto que nos debíamos todos, digamos, ¿no? Porque es el 20º aniversario de la asunción de Néstor como presidente y él fue el que inició el camino, ¿no? Y detrás de él vinimos todos. Entonces, me parece que independientemente de que tenemos el dolor de que Néstor no está, también es una fecha con algo para celebrar. Porque la realidad es que los mejores años de los argentinos en los últimos tiempos fueron los 12 años de gestión de Néstor y de Cristina. Entonces, me parece que es un acto que nos debíamos todos. Valoro mucho la decisión de Alberto de convocar al acto. Yo creo que está bien y que eso también hace que lo vivamos como un acto unitario. Ahora, después Cristina es Cristina, ¿no? Así que tiene... Va a ser la única oradora y tiene toda la posibilidad de decir lo que ella cree que sea lo más conveniente.

—¿Qué te gustaría más: Kicillof candidato a presidente o Kicillof candidato a gobernador?

—De candidato a presidente me gustó yo (se ríe).

—¿Vos creés que sintetizás…?

—No, no, no, no, no, me parece que puedo ser un candidato que aporte, digamos, ¿no? Y esto es así. Y Axel es un excelente gobernador, no tengo de eso... No tengo dudas que Axel es un... Axel es un excelente gobernador, es un muy buen tipo. Yo compartí con él en la gestión de Cristina cuando era en Ministro de Economía. Pero compartí con mucha cercanía los dos años que fuimos, que yo era presidente del bloque y él era vicepresidente de la comisión de presupuestos en el bloque de diputados. Me parece que, además, bueno, él tiene las ganas de ser el desarrollo directo gobernador pero sin duda que es un muy buen gobernador hecho una muy buena gestión.

—¿Desdoblarías la elección en la provincia como se está especulando?

—A mí no me genera eso... Ninguna... No, no me genera... No califico las decisiones de los compañeros que han desdoblado, como diciendo Ah, no, nos preocupamos, se preocupan solamente por su quintita. La verdad que me parece que en los dos casos… ¿Te imaginás lo que sería ir a una elección nacional con un mes antes haber ganado la provincia de Buenos Aires? Te da un envión enorme, digamos, para para transitar ese mes antes de campaña, como también, bueno, si no hubiese estado la Corte Suprema de Justicia, hubiésemos tenido cinco triunfos el 14 de mayo y también eso hubiese generado un impacto. Así que no me genera respeto a la decisión que tomen los compañeros de la provincia de Buenos Aires. Nada más que eso.

—¿Creés que la Corte juega políticamente?

—Sin duda. Sin duda juega políticamente, juega... Es parte de... Para mí la Corte es parte de lo que es el Partido Judicial hoy en Argentina. El Partido Judicial es una serie de jueces y fiscales que no hacen justicia, que no dictaminan justicia, que no tienen equilibrio y que toman decisiones siempre perjudicando a unos y protegiendo a otros.

—¿Y habría que removerlo vía juicio político?

—Bueno, estamos en eso, ¿no? Para mí, el próximo presidente tiene que impulsar claramente el aumento de los miembros de la Corte y si yo soy presidente preferiría que ninguno de los cuatro que están se quede.

—Una de las cosas que te escuché decir es que había que reponer la Ley de Medios

—Reponer la Ley de Medios, sí.

—Está Alberto, ¿qué pasó que no la repuso él?

—Bueno, pero Alberto es el presidente y es el que toma las decisiones. Yo soy su jefe de gabinete. Y me parece que cuando decidieron que Alberto fuese candidato a presidente ya sabían lo que pensaba Alberto sobre la Ley de Medios. En un reportaje hoy, el fin de semana, en el dairioar lo vuelve a decir. Bueno, yo pienso distinto. Yo creo que la ley de medios, obviamente que merece ser actualizada, porque es una ley que se consiguió en el 2008. Pero si yo sería presidente la repondría y generaría también un debate para rediscutir aquellos aspectos que no están dentro de la ley de medios. Pero creo claramente en la desconcentración, no creo en las cuestiones monopólicas en las posiciones dominantes, No creo, creo que no le hacen bien a la democracia. Esto es así.

—Te doy un nombre y me tenés que decir una palabra o pocas palabras.

—ok.

— Larreta.

—El moderado.

—Bullrich.

—No, no me gusta Patricia, para nada.

—Macri.

—Menos aún.

—Espert.

—Uf, menos, menos y menos.

—Manes.

—Me parece que le aporta a la política argentina.

—Morales.

—Es criminal lo que hizo con Milagro Sala. Me parece eso me tapa todo juicio de valor que pueda tener sobre él.

—Carrió.

— Me ha denunciado en una cantidad de causas, ninguna ha tenido ningún tipo de resultado, pero porque es una denunciadora serial. No tengo una mirada positiva, pero tampoco... Es esa persona que no tengo una mirada positiva pero tampoco me puedo enojar con Carrió, no sé qué me pasa.

—Grabois

—Un buen tipo, Juan, que es otro de los que aporta a la política. Yo creo que es un tipo que ha decidido un camino y que lo lleva adelante con... Frontal. He tenido discusiones fuertes con él en algún momento… bueno, he tenido discusiones fuertes con varios, digamos, ¿no? Pero... Pero para mí es un buen tipo, un tipo honesto, un tipo austero, y un tipo que le aporta y le hace bien al frente de todos.

—Lozano.

—Tengo muy buena relación con Claudio, mucho respeto.

—Scioli.

—Lo respeto mucho a Daniel.

—Wado de Pedro.

—Lo siento como un compañero, digamos, ¿no? Siento que además ha hecho un esfuerzo enorme en toda su historia, en toda su vida política, así que también tengo respeto y consideración por él.

—Myriam Bregman.

—Compartí poco en la Cámara de Diputados porque... Yo cuando fui diputado ella era legisladora porteña. Ella representa... Tiene como abogada, representa algunos casos y tuve alguna relación con la AFI, pero en general tengo una mirada... me genera empatía Myriam.

—Finalmente, Agustín Rossi.

—Un buen tipo, che. (se ríe)