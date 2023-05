#LaEntrevistaVertical

“Nadie tiene la elección ganada. Juntos por el Cambio es la única fuerza política que puede hacerse cargo en esta situación, en estos momentos. Pero para que eso ocurra falta bastante”.

“Las chances del Frente de Todos están muy complicadas. Estamos con un nivel de inflación difícil de controlar. No se ve tampoco que pueda haber cambios en el sentido de que planteen un rumbo, un plan para estos seis meses que vienen. Creo que todos los recursos y herramientas que tenía Sergio Massa en el Ministerio de Economía están agotados. Por información informal que tenemos no les habría ido bien en el Fondo Monetario”.

“Nosotros dejamos en equilibrio las cuentas. Se pagó un precio por eso: una derrota electoral. El Gobierno ha profundizado el desequilibrio. No ha comandado la gestión como tradicionalmente hace el peronismo, que es pragmático, que ejecuta. La verdad que creo que producto de las peleas internas del propio Frente de Todos ha inmovilizado a todas las capas de mando de un gobierno que para mí es uno de los más ineficaces de la historia”

“Sumado a eso la crisis del campo, la sequía, que le pegó en el pecho…fue el tiro de gracia…si había una complicación. El problema es que Alberto vive una ficción, no tiene los pies sobre la tierra, no se hace cargo que el problema más grave fue el desequilibrio fiscal. Sólo en dos cuentas: el déficit de las empresas públicas y déficit de energía: en tres años le metieron 13 mil millones de dólares más de déficit”.

“Hay una competencia de quién castiga más a la gente y eso no está en nuestra concepción. Toda cirugía tiene que tener anestesia. Todas las cirugías que se hagan van a tener anestesia, especialmente para los que menos tienen. La cirugía es ordenan las cuentas. Eso ya está escrito. El tema es tomar la decisión. Tomar la decisión de saber que va a haber niveles de pobreza muy importantes, que los hay, que vamos a tener que trabajar con políticas sociales para asistir a los que no tienen para comer. Va a haber que tener una política muy fuerte en esa dirección. Hacer lo que hay que hacer pero a la par poner en marcha una gran transformación productiva. Cambiar la legislación para la micro y pequeña, bajarles la presión fiscal, bajarles el costo laboral, modificarles la legislación laboral, también”.

“Tenemos una ley laboral para una época de pleno empleo. El derecho a trabajar estaba garantizado. Hoy tenés el 42 por ciento de la economía informal. A mi me parece que tiene que haber cambios que incorporen a esos trabajadores, donde esa economía informal la formalicen a partir de la generación de trabajo. Me parece que la reforma tiene que buscar eso. Eso (que no es resignar derechos) puede ser para nuevos empleos. Hay distintas fórmulas, variantes, que se están trabajando. UOCRA tiene un buen sistema que puede ser aplicado parcialmente para las Pymes, para la mediana empresa, que tiene que tener otra norma distinta de la micro y pequeña. Y después por nivel de actividad”.

“Hay que mirar a todo el país. Nosotros en este momento vivimos en dos países. Un país integrado por las provincias, que la mayoría tiene superávit fiscal, tiene buenos proyectos, tiene una situación de una movilidad económica y social diferentes a la que tiene el otro país, que es el que comanda el gobierno nacional, que está quebrado. Y que impacta, obviamente, en todo el territorio el problema de la inflación, la incertidumbre que se genera en la gente y en los factores económicos, el vendedor, el productor, el empresario, el comerciante. Pero vivís dos realidades”.

“A la par que ponés en marcha un programa para ordenar las cuentas fiscales, porque sino después terminamos pagando todo…. hay que terminar con ese verso, con esa historia, de gastemos más de lo que podemos. Me pasó a mí en Jujuy: tuve que ordenar 32 años de déficit fiscal. Hoy viendo la situación, bajé a un 50 por ciento el gasto operativo para prevenirnos de lo que pueda pasar en estos 6 meses que vienen”.

“En una situación complicada, donde hay un nivel de pobreza tan elevado, una política social, de asistencia de los que menos tienen, fuerte, firme. Y del otro lado, un programa transformador en economía que genere crecimiento y más posibilidades de trabajo porque el trabajo es lo único que saca a los pobres de la pobreza. El plan no”.

(Se le pregunta si la cirugía es como aquel ´lápiz rojo´, lema de campaña de Eduardo Angeloz) “No, el lápiz rojo de Angeloz era cortar esta cuenta. Una taradez. Pero está todo escrito el tema. Lo que no comparto es la competencia de quién jode más a la gente. No lo comparto. La derecha, el neoliberalismo, algunas visiones que son extremas. Hay gente en el espacio (Juntos por el Cambio) que tiene un pensamiento extremo. No me quiero pelear. Es un año para construir. Ya el año pasado me pelee bastante”.

“La decisión de Cristina (de no competir, aduciendo proscripción) no modifica nada. Cristina sabe que no puede ser candidata. No le dan los números. ¿Si le dieran los números vos creés que no se presenta? Si es un animal político, lo digo en el buen sentido. Yo también soy un animal político”.

(Se le pregunta si Macri y Alberto se bajaron por lo mismo) “Sí, claro. Si pudieran haber tenido una posibilidad así, de llegar… Alberto no puede. Y Mauricio también. En el caso de Mauricio ha sido un aporte a Juntos por el Cambio esa decisión. Espero que, a partir de esa decisión, mantenga la mirada de aporte”.

“No digo que fue un gesto magnánimo (el de Macri, de bajarse de la candidatura) pero aportó a Juntos por el Cambio. Alberto no sé qué efectos puede generar en el Frente de Todos. No quiero hacer psicología o ser el intérprete o exégeta de Mauricio. No lo voy a hacer. Alberto no puede, Alberto cree que deja un país ordenado. Alberto está mal. Cristina está bien pero sabe que se tiene que ir a su casa, entonces es muy complicado el Frente de Todos”.

“Imaginate si estaríamos nosotros (en el gobierno) Nos estarían empujando. Nos estarían empujando, literalmente, institucionalmente. Golpe blando, nos estarían empujando. Eso es lo que hacen”.

(Se le pide un puntaje para la gestión de Alberto Fernández) “No sé si llega a dos, hundió el país. Y él cree que está bien. Ese es el problema. Pero la responsable es Cristina. Ella es la que lo puso. Y se pone al costado como si no fuera parte. La culpable de todo esto es ella, si ella armó todo esto. Pero, además, hace de oficialista y opositora. Bastante irresponsabilidad la de Cristina”.

“Obvio que eso (por el acuerdo de Macri con el FMI) complicó al país en ese momento. Ir al Fondo nuevamente fue una complicación. En una situación distinta. El dólar estaba en 40. Creo que la renegociación con el FMI fue buena. No creo que haya habido una negociación en términos tan laxos, tan flexibles como el que le concedieron al gobierno de Alberto por parte del Fondo Monetario, que también creo que no tenía otra que arreglar, porque era muy complicado. Pero más allá de eso quedó la economía en equilibrio fiscal. Si Alberto hubiera mantenido…Alberto no, porque no comandó nada, nunca. Pero si el gobierno del Frente de Todos hubiera mantenido el equilibrio fiscal hoy estaríamos en otra situación”.

“En la pandemia gastamos todos, pero volvimos a equilibrar, no tiene nada que ver. La actitud que tiene Alberto es no asumir ninguna responsabilidad. Por eso él cree que está todo ok. Por eso yo decía que un día tiene que dejar de hablar de las cosas psicológicas (de la inflación). La gente no tiene para comprar un kilo de fideos”.

“Hay que sentarse a hablar (con el FMI) y patear la pelota. Renegociar todo, obviamente. Hasta que ordenés. Tenés que tener un plan. Lo que no ha tenido el Frente de Todos es un plan. Y después no dejan hacer. A Sergio (Massa) le han hecho todo lo imposible. Se lo hicieron a Guzmán. Después a Sergio Massa. Es imposible con el Frente de Todos. El nivel de anarquía que hay. Te viene Grabois, te viene Pérsico…cualquiera. Además, manejan la estructura del poder. El Frente de Todos no lo deja hacer a Massa, más allá que no ha tenido un plan. No alcanza con la táctica. Había que tener una mirada estratégica. Cristina, Alberto, el Frente de Todos (no lo dejan hacer nada Massa). Es imposible. No hay economía que aguante. Se sabotean ellos mismos. Les importa más cómo cierran para las PASO que resolver el problema de la inflación. Patético. Por eso digo que la única fuerza que está en condiciones de hacerse cargo, con los más o lo menos, porque no es la perfección, es Juntos por el Cambio. Tenemos antecedentes, tenemos un programa de gobierno, tenemos un equipo. El que más aporta equipo es el radicalismo”.

“Milei es un salto al vacío. Un loco para el país basta. Ya con Alberto, ya que te venga un loco, un desquiciado, pero que además es un fascista, ya sería….por eso hay que desnudar, hay que ir corriendo el velo. Yo sé que hay muchos periodistas que como por ahí mide, da rating, esas cosas, lo llevan, lo llevan, lo llevan….la verdad son muy irresponsables”.

“Macri se desdijo (de haber hablado de feudo, en relación a las provincias del Norte) porque conoce Jujuy. Yo llegué en el 2015. Después (Macri) dijo ´ya les va a llegar la libertad´. La libertad le llegó en el 2015. Liberamos el pueblo jujeño de la peor de las esclavitudes de este siglo, que es ser beneficiario de un plan y que te obliguen a hacer cosas porque sino te lo quitan. O darte una vivienda social y si no vas a una marcha te sacan los muebles a la calle, que es lo que hacía Milagro Sala, una gran delincuente. El problema de Milagro Sala es que, además de delincuente, le robaba a los pobres. Cuando llego había 2000 viviendas pagadas que no estaban construidas y 1500 pagadas que estaban a medio construir. Y tuve que poner la plata. Nosotros le devolvimos la libertad con derechos, con construcción de ciudadanía. Les entregamos escrituras a la militancia de la Tupac. El que quiera seguir militando en la Tupac ahí tienen su escritura, tienen derechos. Bancarizamos. Lo digo por el concepto este de la libertad. Pero, además, yo convoqué a una reforma de la Constitución. Sacamos el 50 por ciento de los votos. Imaginate si no podía haber convocado a la reforma para reelegirme”.

“Yo creo que Macri se equivoco (por hablar de feudo), creo que estaba enojado por alguna cosa. Pero después rectificó expresamente lo de Jujuy. Porque la contracara de lo que pasó en San Juan, en Tucumán y de todo el atajo del Frente de Todos, donde no había ley de lema la vuelven a poner. Nosotros vamos por más calidad institucional. La reforma de la Constitución es para limitar los mandatos, de los diputados, intendentes, concejales. Vamos a eliminar los privilegios de la política, de los fueros, vamos a terminar con los indultos para los casos de corrupción y femicidios”.

(Se le pregunta por Gustavo Posse, a quien apoya como candidato a gobernador bonaerense, y que está en la intendencia de San Isidro desde 1999) “Está bien, es un buen intendente, él ha dicho que está de acuerdo (con acortar los mandatos), hay normas que cambiar. La política tiene que ir generando mejoramiento en la calidad institucional. Nosotros también teníamos reelecciones indefinidas en Jujuy. Desde ahora no. Esta reforma va a mejorar la calidad institucional. Así que esto no es contradictorio. La definición conceptual nuestra es ´no a las reelecciones´. Nosotros tuvimos un intendente en Tilcara que estuvo como 20 años. Es para todos, es para mejorar la política”.

(Sobre la frase de Milei, que lo llamó “El rey de la casta” por la cantidad de familiares de Morales en la administración pública) “Mi hermano comenzó a militar conmigo en el ´82, y el más chico fue presidente de la Federación Universitaria. No sé en qué va a terminar (Milei), creo que lo maneja la hermana. Además, Milei no me va a correr. Yo hace cuarenta años que hago política y sigo siendo de clase media y vengo luchando contra la corrupción. Él no ha luchado nunca contra la corrupción. He sido senador durante 14 años y luché contra todos los corruptos que se robaron todo en la República Argentina, así que a mí el loco desquiciado ese a mí no me va a correr. Y que diga lo que quiera. Pero, además, está enganchado con lo peor de la política, con el fascista de Bussi, con Menem, con lo peor de la casta. Es un farsante, además. ¿De qué vive?. Era asesor de…. ¿De qué vive? Ahí está terminado el capítulo. Se viene un salto al vacío”. Otra cosa es el peronismo, otra cosa es el radicalismo, Juntos por el Cambio. Pero este señor es un salto al vacío. Pero no va a ser presidente”.

“(Sobre los coqueteos políticos entre Patricia Bullrich y Milei y la coincidente idea de Macri y Milei de ´dinamitar todo´) “Considero que es un error pegarse a Milei. Primero por la locura. Después, creerán que les da votos. Y no les da nada. Por el contrario, creo que Milei le está quitando votos a Patricia y a algún otro dirigente. Me parece que se equivocan jugando al límite. Nosotros no estamos de acuerdo. El radicalismo no va a formar parte de una opción que intente incorporar a Milei. Y todos los que se acercan y hablan bien de Milei, no sé por qué, porque después en privado dicen las cosas que yo digo públicamente. Tal vez, porque especulan que por ahí les llegue algún voto de Milei. Pero, además, le hacen daño a Juntos por el Cambio porque desperfilan Juntos por el Cambio”.

(Se le pregunta sobre si su fórmula presidencial va a ser mixta, con un dirigente del PRO) ¿Por qué del PRO? ¿Vos sos de la Capital? Tremendo. Saquen la cabeza un poco la cabeza. El PRO es un partido de acá, capitalino. Está la Coalición Cívica, está el peronismo. Miguel Pichetto, de Río Negro. Otros compañeros que son de otras provincias. Me gustaría mucho (tener un compañero de fórmula peronista). Tampoco niego al PRO. Pero a veces hay un periodismo acá en la Capital….los respeto, no los critico, que ven donde viven. Es lo mismo que el periodismo en Jujuy tiene la versión de Jujuy. Pero les pasa por la cabeza nada más que los candidatos de acá (en referencia a la Capital)”.

“No va a ocurrir (que la UCR sea nuevamente furgón de cola del PRO)”

(Se lo consulta sobre una eventual fórmula Larreta-Morales) “Lo descarto. Yo soy candidato a presidente. No me pongo en esa situación. Tengo todavía un mes para seguir remando. Y vengo remando bastante bien. Además está todo planchado, nadie….porque, además, hay una cosa…yo creo que no está definido, y los encuestadores…hay muchos encuestadores que me dicen que la gente no quiere contestar, que les cuesta encontrar quién te conteste. Ojo eh, le están errando a las mediciones. Y hay toda una cosa ahí…además de todo lo que circula por ahí…prefiero no hablar. Cuidado con eso. Yo creo que está todo abierto, está todo abierto. No tiene ganado Juntos por el Cambio nada. Nosotros todavía tenemos que hacer muchas cosas, mejorar. La pelea del PRO afecta a Juntos por el Cambio. La pelea de Patricia y Horacio nos afecta colectivamente. Vengo haciendo intentos de que nuestra fortaleza es la potencia de la cantidad de fuerzas políticas importantes que tenemos. Territorio, el capital humano. Pero la debilidad es que cualquiera dice cualquier cosa. Me incluyo. No unificamos una línea conceptual hacia el pueblo argentino que diga ´ah, Juntos por el Cambio dice esto´”.

“A Manes no lo invité a mi lanzamiento porque sino se iba a confundir todo, qué se yo. Es al único que no invité para no mezclar las cosas. Es como que yo le pida o no me agrade que no me invite a su lanzamiento. Pero todo bien con Facundo. Nosotros estamos bastante mejor, más allá que siempre tenemos lo que tenemos…somos radicalismo. Somos un partido. Somos el único partido que funciona en términos….tiene sus organismo constituidos, sigue teniendo procesos de formación de cuadro, de gente, tiene territorio. El peronismo es el que sigue”

(Se lo consulta si respalda a Martín Loustau como candidato porteño, ya que tiempo atrás tuvieron fuertes diferencias, incluso con versiones de agresiones) “Sí, claro. Tuve diferencias fuertes…casi casi (llegamos a la agresión física) Martín es un tipo de convicciones. Prefiero ese tipo de dirigentes que tienen carácter, además es muy inteligente y logró conformar un grupo humano, y tiene un plan para la Ciudad. Y, además, tiene una visión radical, digo en el sentido de principios”

(Se le recuerda la frase de Alfonsín: ´mi límite es Macri´) “Seguro Alfonsín en Gualeguaychú hubiera estado conmigo. Hubiéramos estado juntos, planteando la posibilidad de que la coalición sea un poco más amplia. Nosotros hemos planteado que el límite es Milei hoy, que nada que ver con Macri. Macri no es un loco. Podemos disentir. Ha sido presidente y comandó. Y había liderazgo. Pero además tenía un buen socio, el radicalismo. Nosotros había cosas que no compartíamos pero acompañamos”.

“A la gestión de Macri le pongo 6 puntos y eso es un aprobado”.

(se le pide que defina a los siguientes políticos con pocas palabras)

Horacio Rodríguez Larreta: “Un dirigente con buena capacidad de gestión”.

Patricia Bullrich: “Una dirigente con convicciones y firmeza”.

Mauricio Macri: “Un dirigente que tiene que aportar la experiencia a Juntos por el Cambio”.

José Luis Espert: “Un dirigente con el que tenemos diferencias pero que puede aportar desde la diversidad a Juntos por el Cambio”.

Facundo Manes: “Un radical puro y duro. Es bien radical”.

Elisa Carrió: “Carrió también es bien radical. Ella todo lo que hace y dice es ideología y principios radicales”.

Juan Grabois: “La expresión de la dirigencia social que ha fracasado”.

Claudio Lozano: “Hace rato que no hablo con él, siempre me gustó hablar con Claudio”.

Daniel Scioli: “Siempre está de candidato. Siempre está. Siempre está. Me llevo bien con él”.

Agustín Rossi: “No lo conozco mucho”.

Axel Kicillof: “Kicillof…el problema es que ideologiza mucho a veces el vínculo, pero es una persona honesta”.

Myriam Bregman: “La conozco poco. Es la expresión de la izquierda que necesita el país”.

Gerardo Morales: “Un radical hasta los huesos. Y amo la política”.