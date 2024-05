El director del Indec, Marco Lavagna, advirtió que "falta para decir que la batalla contra la inflación está terminada" y confirmó que el organismo trabaja en una actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC). 'Atravesamos una situación claramente compleja, los números que lamentablemente me tocan transmitir muestran esto'.'No se si la inflación de abril puede estar en un dígito, hay que esperar al 14 de mayo, siempre soy muy cuidadoso''.

'Las estadísticas tienen que estar para poder marcar cómo estamos, lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se puede corregir'', expresó Lavagna.