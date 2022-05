Zaira aseguró que no hubo infidelidad de parte de su marido

La modelo Zaira Nara y su marido Jakob Van Plessen, están viéndose envueltos en rumores de separación desde hace tiempo, coincidentemente, desde que su hermana Wanda y su marido Mauro Icardi, entraron en crisis en París, por el affaire del futbolista con la actriz Eugenia "China" Suárez.

Hasta ahora, Zaira jugaba al misterio y los medios profundizaban y especulaban sobre su situación, hasta que la semana pasada, varios medios especializados dijeron haber descubierto a Jakob en un boliche de la noche porteña, "cazando" señoritas.

Ahora Nara decidió hablar en LAM, aunque hubo cosas que no quedaron del todo claras. "Hay temas que realmente son muy personales, y cada uno tiene sus procesos que entiendo que no son procesos que una tenga ganas de ir contando y exponiendo al aire", explicó.

Por otro lado, la modelo agregó que: "Lo que me gustaría aclarar que no lo encontré a Jakob en nada, que nunca descubrí que Jakob me haya sido infiel ni nada por el estilo, ni nada raro de todo lo que se dijo que yo lo encontré a Jakob en París", dijo.

En síntesis, aparentemente están en un proceso de separación, pero ella asegura que el polista, no le fue infiel.