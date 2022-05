Anoche comenzó el registro de personas que viven en situación de calle. 75 móviles con equipos interdisciplinarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires partieron para llevar a cabo el relevamiento que por primera vez dispuso el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) en 31 centros urbanos.

“Se registra de dos manera distintas: los que efectivamente pernoctan en la calle y los que están adentro de los hogares o centros de inclusión. Lo que hacemos siempre, en abril, es para tener la situación actualizada y planificar nuestro operativo contra el frío. El foco está en atender la emergencia, pero como la calle no es un lugar para vivir, lo que queremos es que venga a los centros y ahí empiece su proceso de reinserción” comentó María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA.

El recorrido comenzó en el barrio de San Cristobal donde se encuentra el Centro de Operaciones de Buenos Aires Presente (BAP), el programa mediante el que la Ciudad se ocupa de atender a personas y familias en condición de riesgo social.

El protocolo consistió en acercarse a las distintas personas que no tienen hogar y hacerles una serie de preguntas para conocer su realidad. Un trabajador social, fue quien se encargó de abordar a las personas para ver cómo se encontraban, mientras un censista, cumplió con el llenado del formulario.

La entrevista se realizó a quienes estaban despiertos ya que no se podía despertar a quienes dormían. Aunque en palabras de un propio hombre que vive esa terrible realidad, la gente dormida es la minoría: “Durmiendo no creo, porque la lógica del que no tiene casa es al revés. De noche se deambula, para no morirse de frío y para que no te roben las cosas cuando dormís. Por eso ves a muchos durmiendo en los bancos de las plazas a plena luz del día” aseguró.