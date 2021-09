The Wall Street Journal publicó un informe sobre la versión VIP de Facebook, una subplataforma de su red social distinta a la que utiliza la mayoría de los usuarios, donde políticos, atletas, periodistas y celebridades pueden publicar todo tipo de contenido sin tener que respetar las reglas que existen para el resto de las personas.

Esta versión de Facebook, también llamado XCheck o Verificación Cruzada, está dedicada a un grupo de la comunidad donde no se aplican las políticas y estándares generales, de acuerdo a los documentos filtrados, donde pueden violar las normas establecidas por la compañía sin sufrir consecuencias.

A pesar de no ser conocido por la gran mayoría de personas, la compañía si reconocía su existencia desde 2018, donde señalaban era un sistema dedicado a ofrecer una segunda capa de revisión de contenido, pero se había dicho estaba disponible solamente para cuentas de alto perfil .

La novedad de esta filtración es que se difundió la libertad con la que cuentan los miembros de este grupo para publicar sin tener que respetar las reglas, situación que Facebook ha intentado regular sin resultados, por lo que han comenzado a cuestionar sobre el beneficio real de esta subplataforma.

Cómo funciona la versión VIP de Facebook

A diferencia de en la plataforma común, lo publicado por uno de los miembros de X en relaciones públicas, quienes son los encargados de determinar si un contenido se mantiene o no en miras de garantizar que las reglas de Facebook se apliquen correctamente.

La premisa detrás de esto, señala el informe, es que los contenidos no fueron censurados de inmediato para que los políticos no pidieran una mayor regulación de la plataforma por "limitar" sus libertades y no se generaran problemas de relaciones públicas al eliminar contenido de perfiles de alto nivel.

Sin embargo los moderadores tienen un problema, y ​​es que no se dan abasto para poder revisar todas las publicaciones, donde de acuerdo a WSJ solo alcanzan a revisar el 10% de los contenidos de XCheck.

Como uno de los casos conocidos de miembros de la subplataforma, se encuentra el Neymar, que en 2019 publicó fotografías de una mujer desnuda que lo acusaba de violación, donde el señalaba era solamente extorsión. En esta situación, a cualquier usuario se le hubiera borrado esa publicación y su cuenta habría sido cancelada por Porno de Venganza, pero el perfil del futbolista sigue activo y las imágenes estaban en la plataforma durante todo un día.

Otro de los personajes que estuvo en esta subplataforma durante años fue Donald Trump, hasta que fue suspendido de la red social, además de otras personalidades como Elizabeth Warren, senadora de Estados Unidos o Candace Owens, comentarista conservadora. Facebook señala que los usuarios que se encuentran dados de alto en esta subplataforma generalmente no saben que están dando un trato especial.