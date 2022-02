Sofía Martínez, la periodista deportiva que conquistó el corazón de Diego Leuco

Sofía Martínez es periodista deportiva, se desempeña en ESPN en la FM Urbana Play, cubrió los últimos Juegos Olímpicos en Japón y exhibe una carrera ascendente en los medios de comunicación. Ahora, es la pareja oficial de Diego Leuco, una de las jóvenes promesas del periodismo político, hijo del legendario Alfredo Leuco.

Leuco publicó una romántica foto con su pareja en su cuenta de la red social Instagram y luego fue entrevistado en Momendo D, el programa que conduce Fabián Doman por El 13, donde aclaró que: "No hablo nunca de estas cosas, me da mucha vergüenza, pero Pampito es muy amigo mío y me extorsionó; la verdad es que estoy muy contento, salimos hace un tiempito.Como siempre con estas cosas uno primero trata de cuidarse todo lo posible de que no hayan cosas de afuera que afecten un vínculo que está empezando. Después hay un momento en el que eso es al revés porque pasa a ser una carga que no se sepa y nos pareció que era un lindo momento”, explicó Diego.

Martínez se destacó cubriendo los Juegos Olímpicos de Japón y protagoniza una ascendente carrera periodística dentro del ámbito del deporte.