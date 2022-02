¿Es el cuento de nunca acabar? La historia de Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez, explotó en los medios el año pasado y los vaivenes de la empresaria y el futbolista a causa del affaire con la actriz, ocuparon las principales noticias de los medios por meses.

Desde hace un tiempo, los protagonistas dicen haberse reconciliado aunque todos ven desde las cuentas de Wanda en redes, mensajes cifrados que podrían hacer alusión a una eventual ruptura inminente que nunca se produce.

Ahora, el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen en América, dijo que Wanda había descubierto a Mauro "stalkeando" a la Suárez y habría ardido Troya. "Yo conté que Wanda Nara agarró infraganti a Mauro Icardi stalkeando a la China Suárez, y por eso cierra su cuenta de Instagram, por pedido de ella", dijo el periodista.

Según el mismo Etchegoyen: "les voy a contar el detrás de escena. Cuando Wanda lo agarró infraganti, viendo a la China Suárez, me cuentan que hubo una serie de enojos, en donde Wanda le dice 'o cerrás tu cuenta de Instagram o cuento lo de la separación y que se venga el PSG, todo. Me dicen que en medio del enojo, le tira el celular al piso y lo hace pedazo. Icardi le dijo a Wanda 'prefiero cerrar mi cuenta de Instagram y no que cuentes lo de la separación'. Porque se viene un lío bárbaro". Chan.