Bill Cosby abusó sexualmente de una niña de 16 años en la Mansión Playboy en 1975, según determinó el jurado el martes después de un juicio civil de casi un mes.

Los jurados en el condado de Los Ángeles fallaron a favor de Judy Huth, que ahora tiene 64 años, y le otorgaron $500,000 en una derrota legal para el otrora amado comediante y estrella de The Cosby Show.

Los miembros del jurado determinaron que Cosby provocó intencionalmente un contacto sexual dañino con Huth, quien razonablemente creía que era menor de 18 años, y que su conducta fue impulsada por un interés sexual antinatural o anormal en un menor. La decisión pone fin a uno de los últimos reclamos legales restantes contra Cosby, de 84 años, a quien más de 50 mujeres han acusado de agresión sexual durante casi cinco décadas.

En los documentos judiciales y en el testimonio en el juicio, Huth dijo que ella y una amiga se encontraron con Cosby en un parque, y que el actor luego la llevó a ella y a su amiga a la Mansión Playboy. Ella testificó que Cosby, que tenía 37 años en ese momento, la agredió y la obligó a realizar un acto sexual sin su consentimiento, una afirmación que el actor ha negado.

Huth, quien presentó una demanda contra Cosby por primera vez en 2014, inicialmente dijo que el incidente ocurrió en 1974 cuando ella tenía 15 años, pero luego concluyó que se equivocó sobre el año y que sucedió en 1975.

Cosby, quien no apareció en persona en el juicio, negó la acusación. En un video de una declaración que se mostró al jurado, Cosby dijo que no recordaba a Huth. Pero dijo que el incidente no pudo haber ocurrido porque no habría tenido contacto sexual en ese momento con alguien menor de 18 años.