La panelista de Momento D, Cinthia Fernández, se mostró totalmente indignada porque delincuentes ingresaron a robar al barrio privado donde vive con sus tres hijas, y evidentemente se esta sintiendo en riesgo.

En una sucesión de videos de Instagram, Cinthia contó que: “Volviendo del trabajo a mi casa me enteré de que entraron a robar en mi barrio. No quiero ahondar en detalles, hubo malos manejos y estoy muy enojada”, dijo, sembrando la duda sobre la actuación de la seguridad privada.

La también bailarina continuó con su descargo: "Vamos a cortar la mala onda porque ya no se puede vivir tranquilo en ningún lugar. Pagás por seguridad, pero no se puede vivir. Salís a la calle, pero no se puede vivir. Te mudás a un edificio, ¡y hasta hombres arañas hay!. Ya no sabés en dónde carajo estar seguro", espetó, indignada.