Según la Real Academia Española (RAE), en una consulta por medio de Twitter, demisexual es una palabra que "se usa para aludir a quien solo siente atracción sexual por alguien con quien tiene vínculo emocional", explica La Vanguardia de Barcelona.

Si bien se puede confundir a las personas demisexuales con aquellas que promueven la abstinencia hasta el matrimonio, en realidad se trata de una orientación sexual en la que las personas no experimentan deseo o excitación sexual hasta formar un vínculo con otra persona. Es decir, que no tiene que ver con que busquen “aguantarse” el deseo sexual, sino con que básicamente no lo sienten si no hay un vínculo.

O sea que la demisexualidad es una orientación sexual en la que alguien siente atracción sexual sólo por personas con las que tiene un vínculo emocional. Y reconocen no sentir lo que solemos llamar atracción primaria y que es tan común en la mayoría de la gente: que lleva puesto el otro, sus piernas o su cola, el aspecto físico general, la personalidad o el sex appeal de quien está enfrente. Eso no los mueve para nada. Pero sí pueden sentirse atraídos sexualmente con gran poderío de esa misma persona a la que no le notaban nada, cuando se crea un vínculo emocional con ella.

A veces podemos confundir a un demisexual con un asexual. Pero aunque hay similitudes, no son iguales. Ya que los demisexuales llegan a sentir mucha atracción sexual en un vínculo emocional con quien se relaciona, mientras que un asexual puro no siente atracción y el deseo sexual suele ser bajo, por lo que suelen generar relaciones o parejas en dónde el interés o comportamiento erótico es escaso, pero sí se apoyan en la relación con otros intereses, como los gustos culturales, el romanticismo, la pasión ideológica, etc.

Conocidos y definidos desde hace mucho más tiempo que los demisexuales, los/as asexuales pueden formar vínculos de amistad e incluso de amor y romance, pero no tienen una motivación sexual de origen que les incentive a hacerlo, sino que llega con el paso del tiempo y del reforzamiento de vínculos afectivos.