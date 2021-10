En la cultura contemporánea la monogamia significa que dos personas están de acuerdo en tener relaciones sexuales solo entre sí y con nadie más. La monogamia clásica - una relación única entre personas que se casan vírgenes, permanecen sexualmente exclusivas toda su vida y se vuelven célibes tras la muerte de la pareja—ha sido reemplazada por la monogamia en serie. La monogamia en serie es un ciclo en el que las personas son sexualmente exclusivas entre sí durante un período de tiempo, rompen y luego vuelven a entrar en otra relación sexualmente exclusiva con una persona diferente.

Las relaciones no monógamas, por el contrario, son más diversas y varían en grados de honestidad, apertura sexual, importancia de las reglas/estructura y conexión emocional. Las personas que tienen relaciones no monógamas en los Estados Unidos van desde los practicantes religiosos de la poliginia involucrados en el Islam o los fundamentalistas de los Santos de los Últimos Días (mormones), que a menudo son personal y políticamente conservadores, a los practicantes del poliamor o la anarquía en las relaciones, que tienden a ser personal y políticamente liberales o progresistas.

Especialmente entre los grupos más liberales, hay una superposición significativa con otras subculturas no convencionales, como los paganos, los geeks, los jugadores, los entusiastas de la ciencia ficción y los practicantes de BDSM (anteriormente conocido como sadomasoquismo, también llamado sexo pervertido o kinksters).

Infidelidad

Algunas personas ven cualquier relación no monógama como adúltera, independientemente de si ambos han consentido o no tener interacciones sexuales fuera de la pareja comprometida. Sostengo que la transparencia importa, y la no-monogamia consensual es cualitativamente diferente de la no-monogamia no consensual, o la infidelidad.

Las dos categorías de relación también tienen resultados claramente diferentes para las personas involucradas: no solo los no monógamos consensuales intentan decirse la verdad, sino que esta mayor comunicación tiene impactos reales, como tasas más pequeñas de transmisión de ETS entre los no monógamos consensuales que entre los no monógamos no consensuales. Muchos no monógamos confían en la comunicación honesta para negociar acuerdos consensuales que permiten una variedad de maneras de tener múltiples parejas.

A pesar de que la sociedad contemporánea está de acuerdo en que ser infiel es indeseable, la gente todavía lo hace regularmente. Los académicos estiman que aproximadamente del 20 al 25 por ciento de los hombres que alguna vez se casaron y del 10 al 15 por ciento de las mujeres que alguna vez se casaron admiten haber tenido una aventura en algún momento de su relación.

Ser infiel se ha vuelto más fácil, ya que la tecnología ha ampliado las oportunidades para la infidelidad al ayudarnos a encontrar a nuestros antiguos amores de la secundaria en Facebook u organizar encuentros casuales en Craigslist y OKCupid. Definir la infidelidad puede ser bastante difícil, porque puede incluir una amplia variedad de comportamientos que no son directamente sexo físico, desde el envío de flores virtuales a chatear en video en Skype con una "casta" cita para almorzar sin contacto físico, pero es una conversación emocionalmente íntima cargada de pasión reprimida, a sexo telefónico pagado con un profesional.

Poligamia

Junto con (e incluso antes) la monogamia, las culturas de todo el mundo han practicado durante mucho tiempo la poligamia, una forma de matrimonio que consiste en más de dos personas. La forma más común de matrimonio de pareja múltiple es la poliginia, un matrimonio de un marido y varias esposas, que son sexualmente exclusivas con el marido. En todo el mundo, los musulmanes son más propensos a ser poligínicos, con las concentraciones más altas de poliginia contemporánea en el Medio Oriente y partes de África.

La poliandria: el matrimonio de una mujer con varios maridos, es mucho más rara, ya que los matrimonios entre una mujer y varios hombres han recibido menos apoyo social, político y cultural que las relaciones poligínicas.

Abiertas

Las relaciones abiertas son lo suficientemente variadas como para ser un término general para las relaciones consensuales no monógamas basadas en una pareja primaria que está "abierta" al contacto sexual con otros. La forma más común de relación abierta es la de una pareja casada o comprometida a largo plazo que le da la bienvenida a una tercera (o a veces cuarta o quinta) pareja cuya participación y papel en la relación es siempre secundario.

Una pareja que practica este tipo de relación puede participar en la actividad sexual con la pareja secundaria juntos o por separado, o cada uno puede tener relaciones externas independientes con diferentes parejas secundarias—independientemente de los parámetros específicos, la pareja primaria siempre sigue siendo una prioridad.

Generalmente arraigadas en reglas, expectativas y comunicación específicas entre los involucrados, las relaciones abiertas pueden tomar una variedad de formas y pueden evolucionar con el tiempo según sea necesario para satisfacer las necesidades de las personas involucradas. Las relaciones que hacen swing, son medio monógamas, poliamorosas/polifidelidad y anarquistas pueden considerarse "abiertas".

Swingers

Entre las formas reconocidas o intencionales de la no monogamia, el swinging es el más conocido y el más popular. En términos más generales, el intercambio de parejas implica el intercambio consensual de parejas específicamente con fines sexuales. Es tremendamente diversa, que van desde breves interacciones entre o con extraños en fiestas o clubes sexuales, hasta grupos de amigos que se conocen y han socializado durante muchos años.

Comenzó como la práctica del "intercambio de esposas " entre los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, el swinging se ha extendido por todo el mundo y se ha vuelto muy popular en Internet. Generalmente una subcultura centrada en heterosexuales, los swingers tienen la reputación de ser mucho más abiertos a la interacción "chica con chica" del mismo sexo, pero a menudo rechazan explícitamente el contacto sexual entre hombres en clubes de swing o fiestas.

Medio Monógamas

Popularizadas en los últimos años por Dan Savage, las relaciones medio monógamas son aquellas en las que una pareja es principalmente monógama, pero permite diversos grados de contacto sexual con otros. Al igual que con otras relaciones no monógamas, las reglas que estructuran estos contactos sexuales externos varían según la pareja: algunas solo permiten ligues de una noche (no hay segunda vez con la misma persona) o solo tipos específicos de actividad sexual (es decir, besarse y tocarse está bien, pero no tienen relaciones sexuales), y otras tienen limitaciones de tiempo o ubicación (por ejemplo, no más de una semana, o solo cuando las personas están viajando o no están en casa).

Poliamor y Polifidelidad

El poliamor es un estilo de relación que les permite a las personas tener abiertamente múltiples relaciones sexuales y/o románticas simultáneamente, idealmente con el conocimiento y el consentimiento de todos los involucrados o afectados por las relaciones. La polifidelidad es similar, excepto que es un estilo de relación cerrada que requiere fidelidad sexual y emocional a un grupo íntimo que es mayor a dos. Las relaciones poliafectivas son conexiones emocionalmente íntimas y no sexuales entre personas conectadas por una relación poliamorosa, como dos hombres heterosexuales que tienen relaciones sexuales con la misma mujer y tienen relación de copareja o de hermanos entre sí.

Anarquía en las Relaciones

Dada la naturaleza anárquica de esta filosofía de relación, es difícil establecer una definición exacta, pero dos temas aparecen regularmente en los escritos de las personas que la discuten. En primer lugar, los anarquistas relacionales a menudo son muy críticos con los estándares culturales convencionales que priorizan las relaciones románticas y basadas en el sexo sobre las relaciones no sexuales o no románticas.

En cambio, busca eliminar las distinciones específicas o valoraciones jerárquicas de las amistades versus las relaciones basadas en el amor, de modo que las relaciones basadas en el amor no sean más valiosas que las amistades platónicas. Cada relación es única y puede evolucionar según lo requieran los participantes; si surge un conflicto, las personas se ocupan de los problemas, o la relación llega a su fin. Debido a que el amor es abundante, las personas pueden tener muchas relaciones significativas y amorosas concurrentes que no se limitan al formato de pareja.

Segundo, otro tema importante dentro de este tipo es la resistencia a imponer demandas o expectativas en las personas involucradas en una relación. Mientras que los swingers y poliamoristas a menudo crean reglas y directrices específicas para estructurar sus relaciones, las relaciones anárquicas rechazan tales reglas ya que inevitablemente conduce a una valoración jerárquica de alguna pareja sobre otra. Nadie tiene que renunciar a nada o comprometerse para mantener una relación; más bien, es mejor separarse amigablemente que mantener una relación infeliz e insatisfactoria.