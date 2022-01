Meghan Markle se quejó con la BBC sobre los reportajes de su periodista estrella después de su victoria legal sobre un periódico nacional. La duquesa de Sussex arremetió contra Amol Rajan , presentador del documental The Princes and the Press, luego de que él dijera que ella se disculpó por "engañar" a la corte.

Después de su larga batalla con el Mail on Sunday dado que el periódico publicó extractos de una carta privada que Meg le había enviado a su padre con el que se encuentra distanciada. Durante el caso, se supo que ella había enviado correos electrónicos a su ex secretario de comunicaciones, Jason Knauf, en los que hablaban de informar a los autores de la simpatizante biografía de Sussex Finding Freedom.

La duquesa se disculpó por no informar a la corte sobre los mensajes y dijo que simplemente había olvidado. Pero después de que Rajan dijera que se había arrepentido de "engañar" a la corte, los representantes legales de los Sussex se comunicaron con la BBC. La emisora ​​ahora ha emitido una corrección.