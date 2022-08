Casi medio metro de pene, terminó siendo un suplicio para Roberto Esquivel Cabrera, ciudadano mexicano de 55 años que porta un miembro de 48 centímetros y cuya vida es un calvario.

Es que Roberto no pude siquiera agacharse sin tocar el piso con su instrumento, y tiene enormes problemas para caminar. Y lo que es peor no puede mantener relaciones sexuales. Además no logra dormir boca abajo y debe atar su miembro al cuerpo para por descansar.

Además, Cabrera sufre discriminación laboral. Las empresas no le brindan oportunidades y “dicen que me van a llamar pero nunca lo hacen”, le contó a Barcroft TV, que envió a un equipo de periodistas a investigar su caso.

Los investigadores se contactaron con el doctor Jesús Pablo Gilmore, el encargado de examinar su miembro a través de una tomografía computarizada y descubrió que en realidad la verdadera medida es de 18 centímetros y que el resto era solo prepucio y piel inflamada.

Según descubrieron los periodistas, el motivo de su condición se debe a que Roberto se colocaba pesas en sus partes íntimas cuando era más joven para alargar el tamaño, aunque el lo niega.