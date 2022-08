Los sorprendentes beneficios del chisme

Este artículo apareció originalmente en The Conversation y se vuelve a publicar bajo una licencia Creative Commons. La autora es Kathryn Waddington, profesora de psicología de la Universidad de Westminster.

Los chismes tienen mala reputación, desde tabloides llenos de chismes salaces de celebridades, hasta los adolescentes que se portan mal en programas de televisión como Gossip Girl. Pero si bien puede ser descartado o reportado como un rumor sin fundamento, los chismes son una parte clave de la política y la forma en que funciona el mundo.

Las mujeres chismosas están sobrerrepresentadas en las imágenes populares de chismes. Un análisis informal de 100 imágenes de chismes de Google reveló que el 62 % eran solo de mujeres, el 7 % eran solo de hombres y el 31 % mostraba a hombres y mujeres cotilleando. Esto refuerza el mito popular y perdurable de que los hombres no chismean, pero las investigaciones muestran que los hombres y las mujeres se dedican a la misma cantidad de chismes.

El chisme se remonta a los orígenes del lenguaje. El psicólogo evolutivo Robin Dunbar incluso argumenta que el lenguaje evolucionó para permitir a la gente chismear . Desde su forma más temprana hasta hoy, el chisme ha sido una forma de transmitir información socialmente útil sobre en quién podías (y no podías) confiar, quién era un oportunista y quién decía tonterías.

Este tipo de charla produjo cohesión social y alivió el conflicto. Durante la Edad Media, la palabra chisme (originalmente godsibb que significa 'patrocinador en el bautismo/padrino' en inglés antiguo) evolucionó para describir a las mujeres que apoyaban a otras mujeres durante el parto . Con el tiempo y después de una serie de cambios en la ortografía, el término chisme asumió el significado de un conocido familiar, un amigo y más tarde a "cualquiera que participe en una conversación familiar o ociosa" . Hoy en día, el término se usa e interpreta de varias maneras, como un verbo 'chismear', un sustantivo 'el chismoso' o incluso para referirse a una persona específica que se involucra en un comportamiento chismoso: 'un chismoso'.

No se atribuyó ningún significado negativo a los chismes hasta alrededor de la época de la caza de brujas europea en los siglos XVI al XVIII. El chisme fue un catalizador para las acusaciones de brujería y hechicería, lo que llevó al uso inhumano de los instrumentos medievales de tortura . La 'brida del regaño' fue diseñada para castigar e impedir que las mujeres hablaran. Por lo tanto, comenzó la reputación negativa y el estereotipo de los chismes como 'charlas de mujeres'.

Paradójicamente, al mismo tiempo, el chisme como charla de hombres se extendió a lo largo de los siglos XVII y XVIII en los cafés ingleses . Como centros turísticos exclusivos de los ricos y educados, eran lugares donde los hombres eruditos (hay poca evidencia de mujeres en los cafés, a menos que fueran sirvientas) y sus estudiantes varones venían a demostrar su ingenio y talento intelectual. Aquí nació el mito de que las mujeres chismean pero los hombres tienen conversaciones serias.

Mi investigación sobre el chisme y las organizaciones hace añicos la ilusión de que el chisme es una charla de mujeres trivial o peligrosa. Cuando entrevistan a hombres sobre su experiencia con los chismes en el trabajo, a menudo comienzan diciendo "No soy de los que chismean, pero...", y luego continúan hablando extensamente sobre cómo usan los chismes estratégica y políticamente.

Me he encontrado con muchos eufemismos para los chismes, como 'charla de trabajo', 'informe posterior a la reunión' y 'conversaciones de pasillo'. Los hombres parecen sentirse más cómodos con estos términos. En lugar de preguntar "¿cuál es el chisme?" al regresar de las vacaciones, es más probable que pregunten “¿qué ha estado pasando?”. La intención detrás de la pregunta es la misma, pero esto último puede suavizar la vergüenza asociada con ser un chismoso. De manera similar, las palabras que he escuchado para describir a las personas que chismean son “son buenos para escuchar” y tienen “buenas habilidades sociales”.

Chismes en el trabajo

Hay una gran cantidad de material que pide que se eliminen los chismes en el lugar de trabajo y libros que abogan por razones espirituales para resistirse a los chismes.

Los estereotipos populares del chisme enfatizan demasiado los juicios negativos que se hacen en el chisme, pero pueden asociarse con la compasión , la empatía y la percepción del sufrimiento. El chisme es una forma de expresar emociones, tanto positivas como negativas, una forma de "desahogarse" y una reacción emocional a la injusticia social percibida.

También hay momentos en los que los chismes son una expresión de preocupación por un comportamiento poco ético o poco profesional, por ejemplo, cuando existe un 'conocimiento común' sobre el abuso sexual, pero nadie habla. Cuando el tema de los chismes se trata de prácticas deficientes en las organizaciones, puede actuar como una señal de advertencia temprana que se debe tener en cuenta, en lugar de ignorarla o ignorarla.

No estoy diciendo que todos los chismes sean buenos. Hay momentos en que los chismes pueden dañar la reputación de las personas y las organizaciones. El chisme negativo es una forma de intimidación, que es perjudicial para el bienestar de las personas. La decisión de chismear -o no- es siempre una decisión ética.

Una nueva comprensión

Gossip ha pasado por una rehabilitación lenta desde que comencé a investigar y escribir sobre él hace más de 25 años. Como muestra mi reciente libro Gossip, Organization and Work, el chisme se está tomando en serio como un tema de investigación en comunicación y negocios.

A nivel mundial, el movimiento #MeToo ha cambiado las percepciones de los chismes, al igual que el surgimiento de ' culturas de denuncia ' y la creación de entornos psicológicamente seguros donde se puede decir la verdad sin temor a la recriminación. La denuncia de irregularidades es vital para exponer malas conductas o amenazas ocultas y mantener una sociedad abierta. El enfoque ahora ha cambiado de los chismes como un problema en sí mismo, a los chismes como una forma de representar el 'problema detrás del problema', exponiendo problemas estructurales que se han barrido debajo de la alfombra.

La pandemia también ha puesto de relieve los beneficios de los chismes. Casi de la noche a la mañana, los bloqueos eliminaron las oportunidades para las conversaciones informales que constituyen chismes: conversaciones en la cola del café y antes o después de las reuniones. A medida que muchas personas regresan a la oficina, pueden darse cuenta de lo importantes que son estos pequeños momentos de chismes para los lazos sociales y la cooperación.