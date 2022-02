La estrella porno afgana que desafía a los talibanes

En una extensa nota concedida a The New York Post, Yasmeena Alí, contó su vida y desfió a los talibanes que tomaron el poder en su país, Afganistán. Tiene 28 años, es la principal estrella porno de origen afgano y dice que se siente empoderada por su o cupación, a pesar de que su propio padre pretendía que la maten por eso.

En una entrevista con The Post,habló de todo: “Cuando comencé a trabajar en esta industria, me sorprendió lo bien que se les paga a las mujeres en comparación con sus coprotagonistas masculinos”, contó, y agregó: “Muchas veces, las mujeres en otras industrias con mayores calificaciones y experiencias no reciben el mismo salario o el mismo respeto que sus colegas masculinos”.

Ali ahora registra más de 9 millones de reproducciones de video en Pornhub. Pero no todo ha sido fácil para la ex musulmana, que ahora reside en Europa del Este, dice el periódico.

Ali nació en Kabul en 1993. Después de pasar años viviendo bajo el régimen talibán, emigró al Reino Unido con su familia a principios de la década de 2000. Según el Toronto Sun , al padre de Ali se le “concedió asilo en el Reino Unido por proporcionar a las tropas británicas y estadounidenses servicios de traducción durante los combates en Oriente Medio”.

Pero Ali no encontró la vida en Inglaterra más fácil, diciendo que se sintió asfixiada al crecer en un hogar musulmán estricto. Siendo adolescente, "escapó" de su familia y se encontró con el fotógrafo judío David Cohen. Renunció a su religión, "desbloqueó" su lado sexual y se embarcó en una carrera como actriz de cine adulto.

En 2020, Ali apareció en los titulares después de que su padre y su primo fueran arrestados por un presunto complot para matarla porque había "deshonrado a la familia" al meterse en la pornografía. También se dijo que el padre Mohammed Patman y la prima Darya Khan Safi estaban indignados porque ella se casó con un judío.

El expediente judicial refleja que en agosto de 2018, Patman voló a Eslovaquia y estaba “buscando activamente” a Ali. Un sicario supuestamente declaró que mataría a la estrella porno por U$D 70.000. Patman y Safi están ahora en proceso de extradición a Eslovaquia.

“No tengo ningún contacto con mi familia y no me han dicho personalmente cómo se sienten acerca de mi carrera”, dijo Ali a The Post. “Mis padres siempre me inculcaron miedo: Dios, demonios, castigos. Si dejaba el Islam, mi padre amenazó con matarme por empañar el Islam, la cultura afgana y el honor de la familia”, continuó la estrella, que ahora es atea.

A principios de este mes, Ali se sentó con Tommie McDonald para una entrevista en su podcast "I Hate Porn". Allí, la actriz criticó a los talibanes, diciendo que cree que son hipócritas como amantes secretos de la pornografía y, en algunos casos, no tan secretos.

Se encontró un caché "considerable" de pornografía en las computadoras del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, después de su muerte en 2011. “Las sociedades sexualmente reprimidas están un poco obsesionadas. Cuando miras de dónde viene la mayoría de los espectadores… la mayoría son de países del Medio Oriente e India, por ejemplo”, explica Ali.

Yasmeena dijo también que se sentía oprimida en Afganistán y “vio que golpeaban a la gente” por negarse a seguir las órdenes de los talibanes. Agregó que hubo casos frecuentes de “violencia doméstica” y denunció que los hombres homosexuales en Afganistán no pueden reconocer su verdadera sexualidad por temor a ser asesinados.

La artista erótica cree que está en el radar de los talibanes, pero dice que ciertamente no son los únicos afganos que tienen problemas con su ocupación poco ortodoxa.

Ali no solo es apodada "la estrella porno más importante de Afganistán", sino que también ha sido descrita como la " única estrella porno del país", lo que subraya la necesidad de una mayor libertad sexual, dijo.

“No quieren que Afganistán sea conocido por la pornografía”, le dijo a McDonald sobre los afganos. “Piensan que son dueños de mi cuerpo y de lo que puedo hacer con mi cuerpo y no tengo derecho a mostrarlo”.

En su entrevista con el podcast "I Hate Porn", Ali admitió que le tomó tiempo deshacerse de los sentimientos de vergüenza que sentía por sus deseos sexuales, cuenta The New York Post.

Después de huir de su familia cuando era adolescente, Ali dice que tuvo que desaprender todo lo que sabía, desde los alimentos que normalmente comía hasta la forma en que se vestía. Luego vino su autoexploración sexual. “No podía masturbarme. No podía tener un orgasmo”, dijo sobre sus intentos fallidos.

Después de meses de práctica, la estrella porno finalmente llegó al clímax y dijo que su primer orgasmo fue "el desencadenante de muchas cosas". De hecho, Ali está explorando muchas cosas nuevas, a menudo frente a la cámara. Se la ve en numerosos videos de tríos y de chica con chica disponibles en Internet. En un clip con clasificación X, se ve a Ali realizando un acto sexual con un supuesto "abuelo".

Empujar el sobre con su contenido no se trata solo de satisfacer las fantasías de sus espectadores. Para Ali, es personal. “Siempre he sido una persona rebelde”, declaró Ali en su entrevista de podcast, diciendo que ahora se siente libre. “Mi instinto me dice que está en contra de cualquier cosa que intente oprimirme”.