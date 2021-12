Una cuarta mujer se ha presentado para acusar a Chris Noth de agresión sexual, días después de que el actor más conocido por su personaje Mr Big en Sex and the City fuera despedido de la tira televisiva de CBS: The Equalizer.

La cantante y compositora Lisa Gentile relató el jueves que Noth la había besado y manoseado a la fuerza en su apartamento de Nueva York después de conocerlo en un restaurante en el centro de Manhattan donde otra de las acusadoras de Noth ha dicho que fue agredida por el actor.

Gentile dijo que conoció a Noth en 1998, cuando ambos eran clientes habituales del restaurante. Una noche de 2002, la llevó a casa y pidió ver su apartamento. Gentile dijo que la empujó contra una encimera, la besó a la fuerza y ​​le tocó los pechos.

“Estaba babeando por todas partes y rápidamente me sentí incómoda. Se volvió más agresivo, puso ambas manos sobre mis senos y comenzó a apretarlos muy fuerte sobre mi camisa ”, dijo el jueves en una conferencia de prensa.

Gentile, quien alega que Noth luego puso sus manos debajo de su camisa, dijo que ella trató de empujarlo. “Seguí empujando sus manos hacia abajo mientras él empujaba las mías hacia arriba. Estaba tratando de que se detuviera. Luego empujó mis manos hacia su pene ".

Después de que ella logró apartarlo, recordó que “se enojó mucho y comenzó a gritar y a llamarme perra. Salió furioso de mi apartamento", completó la cantante.

A la mañana siguiente, agregó Gentile, Noth llamó y le advirtió que "si alguna vez le contaba lo que sucedió la noche anterior, él arruinaría mi carrera, no lo volvería a ver y que me incluiría en la lista negra del negocio".

"Tenía miedo de presentarme debido al poder de Noth y sus amenazas de arruinar mi carrera", dijo Gentile, y agregó que ahora se estaba haciendo público para apoyar a las mujeres que hablaron ante ella, de forma anónima, y ​​para pedir leyes para extender la legalidad. limitaciones a las denuncias de agresión sexual por parte de adultos.