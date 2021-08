La actriz Thelma Fardín, quien denunciara a su compañero de elenco Juan D'hartés por violación, cuando ella solo tenía 16 años, fue entrevistada por Ángel De Brito en Los Angeles de la Mañana e hizo una serie de revelaciones sobre como se sintió y como sigue su vida.

“Hola y chau era mi vínculo con él y cuando lo tuve que denunciar tuve que googlear su edad porque me pedían la edad en la denuncia. Cuando sos chico, adolescente, la gente post 30 te parece toda grande. Para mi era un señor y el vínculo era de hola y chau”, explicó Fardín.

Por otro lado, contó que: "fue la última gira y hubo cuestiones que comprendí después, en el momento no dije ‘cuidado’, pero hay cosas que vistas ahora como la adulta que soy, que digo ‘estos tres momentos fueron raros’ viniendo de una persona que yo creía que no sabía mi nombre, realmente era hola y alguna escena pero él era el papá”, detalló.

Thelma contó que vivió en México y explicó el porque: "Volver fue difícil y me di cuenta que no podía seguir con mi vida hasta no resolverlo (la denuncia). Seis o siete meses después de llegar a Argentina hice la denuncia. Volví sabiendo que tenía que encarar esto, mi vida tenía que continuar y no había algo resuelto, viví en otros países un poco esquivando la posibilidad de cruzar a esta persona”.

Para rematar la entrevista, De Brito quiso saber que le diría a aquellos que no le creen. Fardín dijo que: "Dije tantas cosas, es importante que esa persona puede tener a alguien al lado que sea más importante que que le crea, a que me crea a mí y que a través mío está estigmatizando a esa persona. Ahora estoy cansada la verdad, estoy harta. Basta de dar explicaciones, no me creen, no me creen, ya está, mi vida tiene que seguir por algún lado”.