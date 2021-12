Paula Martínez fue violada en Florencio Varela por una manada en 2016. Mientras esperaba justicia, era permanentemente hostigada por los agresores e incluso por los propios vecinos del barrio donde vivía.

Deprimida y asustada, Paula había intentado suicidarse en mas de una oportunidad. Ahora, fue encontrada muerta por su tío y la teoría de que se quitó la vida es una de las que se maneja entre los investigadores y familia.

De acuerdo a su denuncia, en diciembre del 2016, fue a una fiesta en el barrio: "Estaba con mi mamá y mi papá en mi casa, y vino la sobrina de los dueños de la casa de enfrente, con la que jugábamos cuanto éramos chicas. Una semana antes del cumpleaños, ella me pidió trabajo, yo era telemarketer en Ford, y le dije que sí, que me dé su currículum. Me dijo que sí y aprovechó para invitarme a la fiesta de cumpleaños”, detalló la víctima por entonces.

Paula siguió su relato al canal de noticias TN: “Cuando voy, el primo de ella, uno de los violadores, me dio una bebida que yo creo que ahí estaba la droga. De ahí en adelante empecé a sentirme mal, mareada, se me acerca otro de los violadores, que es el que me habló y me volvió loca toda la noche, y desde ahí recuerdo poco y nada”, dijo.

Entre sueños recuerda que la subieron a una camioneta y la llevaron a otro lado, donde al menos cinco hombres abusaron de ella. Tres de esos hombre fueron detenidos en 2019 y debían enfrentar el juicio por violación el próximo mes de marzo.