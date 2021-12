El 3 de noviembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y sobre ese tópico, vamos a abordar un tema tabú: la sexualidad. En la Argentina alrededor de dos millones mujeres presentan algún tipo de discapacidad, un tercio de ellas están en edad reproductiva, pero tienen dificultades para encontrar una atención respetuosa de sus derechos.

Las personas con discapacidad tienen derecho al goce sexual, a formar pareja, a decidir si desean o no tener hijos, a elegir métodos anticonceptivos, a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Estos derechos de los que goza el resto de la población, en muchos casos no existen para las personas con discapacidad. La ley 26.130 de anticoncepción quirúrgica, por ejemplo, aún permite las esterilizaciones forzadas.

Los motivos por los que este colectivo no accede a los servicios de salud reproductiva se deben a barreras físicas (lugares sin rampas, con pasillos chicos, sin baños adaptados, por ejemplo) barreras comunicacionales (no existen folletos en braille o en lenguaje sencillo, falta de subtitulado en las pantallas) o barreras actitudinales, estas últimas están relacionadas con los prejuicios que rodean a la discapacidad.

Estos son algunos de los mitos: 1) Que las personas con discapacidad no tienen sexualidad, son asexuadas, o, al contrario, tienen una sexualidad impulsiva e incontrolable. 2) Que no se dan cuenta del abuso o que no entienden qué es una relación sexual 3) Que no son atractivas o deseadas 4) Que es poco probable que formen pareja o que solo pueden estar en pareja con otra persona con discapacidad 4) Que no estarían en condiciones de criar hijas/os. 5) Que cualquier relación sexual con ellas sería un abuso sexual.

¿Cómo superar algunas de estas barreras? El abordaje de derechos de la discapacidad exige que miremos a las personas de manera íntegra y no solo en función de su diagnóstico. Son personas con derechos y con sexualidad, es necesario atender a cada caso particular más allá de las etiquetas.

Frente a esta realidad, la Asociación Civil FUSA y la organización REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad), en el marco del Proyecto Desear, acaban de lanzar un kit gratuito para orientar a los equipos de salud. El kit está compuesto por una guía para la atención de personas con discapacidad (recomiendo la lectura al público en general porque es muy clara y completa), tarjetones y videos explicativos en un lenguaje simple y formato accesible.

El link para acceder a todo este material gratuito es https://grupofusa.org/proyectodesear/