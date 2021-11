Se ha dicho que la filosofía occidental deriva de él. La vara bien arriba.

Nació bajo el nombre de Aristocles en el año 427 antes de Cristo. Pero todos lo conocimos como Platón.

El inicio de su vida se dio en un contexto complejo, la guerra entre Atenas, Esparta y Persia, que terminaría recién en el 405 AC con la destrucción de la flota ateniense.

Además, su padre murió cuando él tenía tres años.

Desde muy chico se interesó por la política y tuvo alguna participación en el gobierno de los Treinta Tiranos que manejó la vida de Atenas por esos tiempos.

Esa experiencia fue una decepción, allí observó de cerca la codicia y la corrupción de los poderosos.

“Fue entonces cuando me vi obligado a proclamar, en alabanza de la verdadera filosofía, que solo con su luz puede reconocerse donde está la justicia”, dijo.

En torno a estas ideas gira el origen fundamental de su obra “La República”, el estado como orden de justicia tanto en lo público como en lo privado.

En ese texto, Platón asegura que no se puede vivir con justicia en una sociedad injusta.

Él sugiere que la solución pasa por una educación exigente y un gobierno de filósofos, porque ellos tienen la capacidad de contemplar las ideas del bien y no están seducidos por el poder.

En el 407 AC Platón conoció a Sócrates, su gran maestro.

La influencia que ejerció Sócrates fue decisiva, en especial por lo que se refiere a algunos aspectos de su filosofía.

Por ejemplo:

La defensa de una concepción absolutista de la verdad y de los valores morales (en contra del relativismo de los sofistas): sostuvieron que una cosa son las opiniones y otra la verdad, y defendieron la existencia de una verdad absoluta, objetiva y universal.

El concepto de educación: la finalidad de la educación debe ser alcanzar la verdad con vistas a lograr la felicidad y la virtud. Para Sócrates todo ser humano posee dentro de sí la verdad, y por consiguiente la tarea del educador consiste en guiarlo y orientarlo convenientemente para que sí mismo descubra esa verdad.

La relación entre ellos se mantuvo muerte por ocho años, ya que Sócrates fue condenado a por el régimen de los tiranos, y antes de morir en manos enemigas, se suicidó tomando cicuta.

La acusación que pesaba sobre el filósofo era “corrupción de los jóvenes”.

A los 40 años, Platón fundó en Atenas la Academia, la primera escuela filosófica del mundo. El objetivo era formar una nueva elite de dirigentes mediante una preparación científica y filosófica. A esa Academia concurrió su alumno más brillante: Aristóteles.

También pasaron por allí Diógenes, Rafael, Pitágoras y Euclides.

Uno de sus grandes legados es “La teoría de las ideas”.

Las ideas son realidades individuales estables y permanentes, que existen independientes de las cosas sensibles.

Para hablar de la condición humana Platón utilizó una: la caverna.

Se explica así: los hombres, que se encuentran en un estado de ignorancia, viven dentro de la caverna, encadenados, mirando hacia una pared del fondo.

Detrás hay un fuego que proyecta sombras de objetos y de personas que circulan entre la fogata y los que están allí.

Como lo único que conocen son las sombras, creen que esas sombras son objetos reales.

¿Qué pasaría si uno de esos cavernícolas fue liberado? Platón describe el difícil camino para llegar a darse cuenta de que lo real no es la sombra.

El prisionero puede ver primero los objetos y saliendo de la caverna los objetos iluminados por el Sol. Y por último mira al mismísimo Sol, que es la idea del bien.

Estas realidades bellas e iluminadas son las ideas, los modelos de los objetos reales y de las sombras.

La obra de Platón se ha conservado casi en su totalidad. Incluye 42 diálogos, 13 cartas y una colección de definiciones.

EL AMOR PLATÓNICO

Para el imaginario popular el amor platónico es un romance imposible y lejano. Se dice que uno siente amor platónico cuando el corazón se desborda ante la visión de la persona amada e inalcanzable.

También tiene relación con la búsqueda de la famosa “media naranja”. Allí Platón acudió al mito del andrógino original.

Se habla allí de tres sexos: el femenino, el masculino y el andrógino, compuesto por seres dobles. Los andróginos eran fuertes, inteligentes y amenazaban a los Dioses. Zeus se calentó y los partió al medio, por eso andan en busca de su otra mitad.

Pero Platón fue más allá: no se ama realmente a la otra mitad, a no ser que ésta sea buena y bella.

“La manera correcta de acercarse a las cosas del amor: empezar por las cosas bellas del mundo”.

PLATÓN, ESCLAVO

El tirano Dionisio I de Siracusa se enojó con Platón y lo expulsó en una nave espartana que hizo escala en la isla de Egina, hostil para los atenienses. Allí Platón fue vendido como esclavo. Pero su colega Aniceris lo identificó y pagó el rescate por su libertad.

Platón pudo volver a Atenas en el 387 AC.

DEFINICIONES PLATÓNICAS

Donde reina el amor sobran las leyes.

De noche, especialmente, es hermoso creer en la luz.

Pensar es el diálogo del alma consigo misma.

La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo.

Mejor un poco que esté bien hecho, que una gran cantidad imperfecta.

Estamos doblemente armados si luchamos con fe.

El amor es sentir que el ser sagrado late dentro del ser querido.

(Esta frase de Platón sobre el amor refleja su teoría de las ideas, relacionada con el concepto de amor platónico).

La ignorancia es la semilla de todo mal.

El comienzo es la parte más importante del recorrido.

La honestidad suele generar menos ganancias que la mentira.

El mejor logro de la injusticia es parecer justos sin serlo.

La vida tiene que vivirse como un juego.

Para llegar a lo verdadero antes hay que expulsar los miedos.

Platón murió a los 81 años en Atenas.

Pero dejó su filosofía por los siglos de los siglos.