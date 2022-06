El ex futbolista Matías Defederico contó toda su verdad en una extensa entrevista con el periodista de espectáculos Luis Ventura, después de los violentos debates con su ex esposa y madre de sus hijas, Cinthia Fernández.

Según Defederico "Amo a mis hijas con todo mi corazón, No sé si soy un buen padre. Eso lo van a determinar ellas con el tiempo. Ellas tres me van a decir el día de mañana si soy un buen padre o no”.

El futbolista contó que extraña a las niñas: “Son noches difíciles. Les escribo cartas a mis hijas para sentirlas conmigo y al otro día las tiro porque no quiero que me vean sufrir. Son cosas que me van pasando por las noches”, dijo entre lágrimas.

Consultado por Ventura describió a la menores: "Francesca es muy ‘chispita’ y que ‘es la que menos tiene de mí’, mientras que Charis soy yo en pinta. Bella es la más cariñosa de las tres” explicó.

Respecto a las cosas que Cinthia instaló respecto de él mismo, como padre, dijo: "Mi error fue estar acostumbrado a estar callado y no demostrar mi verdad, porque yo la tengo. Ustedes escucharon la semana pasada un montón de cosas fuertes y hay muchísimas más abajo de la alfombra”, dijo, en referencia a los audios que se escucharon entre el futbolista y el padre de su propia ex esposa.

Además quiso detallar porque contrajo enlace con Fernández: ”Mi casamiento fue por algo puntual. Teníamos que vivir en otro país, yo me iba a Turquía. Me casé por la visa para mi familia”, aclaró.

En atención a los reclamos económicos de su ex esposa, dijo que: “Vivo al día. Tengo un alquiler que ese es uno de mis ingresos”, intentó explicar.