La Resolución 1/2024, publicada en el Boletín Oficial, establece que los usuarios de trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deben registrar su tarjeta SUBE antes del 1 de abril. Este registro busca mejorar el uso de la tarjeta y desarrollar herramientas que permitan un seguimiento más preciso de los recursos públicos. Quienes no registren su tarjeta SUBE deberán pagar una tarifa más alta y no podrán acceder a los descuentos para combinaciones de Red SUBE.

Para crear una cuenta SUBE, se requiere el número de la tarjeta y los datos personales del usuario, como nombre, teléfono y número de DNI. Este proceso puede realizarse a través de un formulario online, llamando al 0800-777-SUBE (7823), en los Centros de Atención o mediante la App SUBE. Si se olvida la clave de 4 dígitos, se puede gestionar una nueva a través de la web, la App SUBE, en los Centros de Atención o por teléfono.

Los usuarios pueden verificar si tienen una tarjeta registrada a su nombre ingresando el número de SUBE o el DNI en el sitio correspondiente.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó que el Gobierno pretende que el subsidio llegue únicamente a quienes lo necesitan, por lo que se enfoca en la tarjeta SUBE nominada, es decir, identificada. Aquellas tarjetas que no estén nominadas no recibirán subsidios, ya que no se puede identificar la necesidad de las personas.

Es importante destacar que el registro de la tarjeta SUBE permitirá al Estado otorgar directamente los subsidios a los usuarios en lugar de a las empresas concesionarias.