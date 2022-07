Camila Homs dijo que siente que Antonela Roccuzzo la apoya

La ex pareja del futbolista de la Selección, Rodrigo De Paul, Camila Homs, decidió hablar de la forma en que Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi y sus amigas, recibieron a Tini Stoessel, la nueva novia de De Paul.

Camila dijo que con Roccuzzo: "Siempre tuvimos buena onda. Ella es súper perfil bajo, siempre macanuda. Me trató súper bien, es como una más de todas. Podría creerse mil porque es la mujer del número uno, pero su esencia es súper natural. Pero con lo que me pasó, obvio que todas optan por no meterse porque es un tema re delicado", dijo a la revista Caras.

Asimismo agregó que: "Hasta hace poco tiempo podía pensar en una reconciliación, pero ahora ya no. Soy extremadamente celosa y lo que es mío, es mío y ni lo mires. Soy posesiva mal. Con lo mío no se metan, defiendo mis cosas. Soy recontra conservadora. Apuesta mucho a la familia, siempre fui muy fiel. Para ser infiel digo 'sorry', prefiero que no estemos más juntos. Hago la mía. Soy de respetar mucho a mi pareja y cuando veo que eso mismo no es correspondido, ‘chau, mi amor'", explicó.

Por fin aclaró que si las mujeres de los otros jugadores del equipo nacional quieren hacerle espacio a Tini: "lejos de mí estaría ofenderme si veo que tienen también buena onda con la nueva pareja de mi ex", dijo, civilizada.