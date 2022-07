La separación de la cantante colombiana Shakira y el futbolista del Barcelona Gerard Pique, explota en los medios del mundo y promete también explotar en los tribunales, para dirimir como se distribuirán el tiempo con los hijos y especialmente, el dinero.

Según el sitio Informalia, Shakira tiene informes reservados que mando a elaborar a empresas especializadas, que detallan las condictas de su ex, durante toda la relación. “Está dispuesta a lo que sea, incluso a utilizar los informes que encargó de Gerard. Ella no era ajena a la afición de su chico por el coqueteo, pero desde luego nunca pensó que él le hubiera sido infiel desde prácticamente el año en el que se conocieron. Lo hacía ante los ojos de otras y otros. Eso sí, casi siempre en sitios privados, para que no se pudiera publicar ni una foto”, explica dicho medio.

Lo que Informalia llama el “Macro informe Piqué”, contendría "todas las andanzas de él y algunas sorpresas que no van a dejar a nadie indiferente. Hay cosas que podrían hacerle mucho daño, y no solo en cuestiones de pareja, o familiares. Piqué se ha buscado una mala enemiga. Y él lo sabe. La conoce mejor que nadie. Y tiene ira, rencor y recursos suficientes para complicarle la vida”, le dijo una fuente cercana a la cantante al revelador medio. Habrá que esperar a conocer los detalles del informe.