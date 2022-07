Belu Lucius desmintió rumores de embarazo

En los últimos días, en redes, se extendió el rumor de que la influencer Belu Lucius, estaría embarada. Pero fue ella misma quien salió a cortar las versiones e indicó que en realidad no es así, aunque está padeciendo problemas de salud.

En una storie de Instagram, Belu explicó que: "Con una mano en el corazón, les agradezco los mensajes, pero no estoy embarazada, estoy con cinco kilos más, que no es lo mismo", dijo.

Para profundizar, indicó; "Ayer fui a la endocrinóloga porque estoy viviendo unas semanas con mucha angustia, con mucha ansiedad, con mucho estrés, no duermo, cambios menstruales.Me hice unos estudios de laboratorio, unos chequeos, no me salieron del todo bien. Así que bueno, no estoy embarazada chicos", dijo Belu.

Por fin, dejó un mensaje de cuidado a sus seguidores: "Les recomiendo de paso que se hagan los estudios médicos una o dos veces por año. Como se los indique su profesional, el médico de cabecera de ustedes, clínico, nutricionista, endocrinólogo. "Siempre está bueno saber lo que nos pasa internamente", concluyó.