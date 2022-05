Boris Becker ha sido encarcelado y permanecerá en esa condición durante dos años y seis meses por ocultar activos por valor de millones de libras después de declararse en quiebra en Reino Unido, en junio de 2017.

Al sentenciar a Becker, la jueza, Deborah Taylor, dijo: “Tengo en cuenta lo que se ha descrito como su 'caída en desgracia' . Ha perdido su carrera y reputación y todas sus propiedades como resultado de su bancarrota”.

Pero agregó: “No has mostrado remordimiento, aceptación de tu culpa y has buscado distanciarte de tu ofensa y tu quiebra. Si bien acepto su humillación como parte del procedimiento, no ha habido humildad”.

La ex estrella del tenis, condenada en virtud de la Ley Concursal, cumplirá la mitad de la pena íntegra de prisión. Fue declarado culpable de cuatro cargos por un jurado en el tribunal de Southwark este mes, pero fue absuelto de otros 20 cargos relacionados con su bancarrota de 2017. Se había enfrentado a una pena máxima de prisión de siete años.