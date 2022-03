Aparentemente, una ola de “caos sexual” ha estado arrasando la ciudad de Nueva York , lo que llevó a los residentes a presentar un número cada vez mayor de quejas por ruido a una línea de ayuda del gobierno.

Nueva York no es ajena a las quejas por ruido: los neoyorquinos presentan hasta 75.000 al mes, pero los nuevos datos de llamadas al 311 obtenidos por Patch han revelado que muchas quejas recientes surgen de personas perturbadas por las aventuras nocturnas de sus vecinos.

Desde el 19 de febrero de 2021 hasta el 9 de febrero de este año, informó el sitio web, la línea de ayuda oficial recibió 277 quejas sobre sexo ruidoso. Queens produjo la mayor cantidad, con 103. Manhattan ocupó el segundo lugar con 66 mientras que Brooklyn produjo 55, Bronx 48 y Staten Island cuatro.

En Cross Bay Boulevard, en Queens, se registraron 56 quejas sobre “hippies” supuestamente disfrazados de Freddy Krueger, Pennywise y el Conejito de Pascua mientras participaban en una juerga coital mientras el tema principal de Velveteen Dream, un luchador profesional, sonaba de fondo.

“Todavía están aquí causando un caos sexual”, se quejó un vecino un día a las 6 am. “Pensé que hacía demasiado frío afuera para una fiesta de orgía. No detiene a este tipo”.

Otro residente de Queens dijo: “Por el amor de Dios, detén a estos adictos al sexo… O a la R a la G a la Y. Si sabes cómo se escribe y se lee, eso es 'orgía'”.

En Greenwood Heights, en Brooklyn, un residente dijo que habían dormido durante los desastres naturales pero que ahora las actividades de sus vecinos los mantenían despiertos.

“Para tener una idea de lo perjudiciales que son, he dormido durante terremotos e incendios en mi vida... No podía dormir con esto”, escribió el residente en abril pasado, en una denuncia presentada a las 2:45 am.

Alguien más informó: "[Ella] hace que la cama rechine como si fuera un evento olímpico". Otro dijo: “techo temblando y escombros cayendo sexo”. Parece que la cosa se pone entretenida en la Gran Manzana.

Las quejas obtenidas por Patch también revelaron que los neoyorquinos han estado involuntariamente al tanto de narraciones de alcoba alineadas con eventos actuales.