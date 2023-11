Se produjo el primer intercambio de rehenes entre Hamás e Israel, en el marco de un acuerdo mediado por Egipto y la Cruz Roja. Según fuentes de la oficina del primer ministro de Israel y el medio Times of Israel, 13 rehenes israelíes fueron liberados y trasladados a manos de la Cruz Roja en Egipto a través del Paso de Rafah.

La liberación de rehenes se llevará a cabo en cuatro etapas, con un total de 50 rehenes, en su mayoría mujeres y niños, durante la duración de la tregua acordada entre Hamas e Israel. Se estima que Hamás tiene en su poder un total de 240 rehenes, como consecuencia del ataque del 7 de octubre.

Como parte de este acuerdo, Israel se ha comprometido a liberar a 150 palestinos que se encuentran en prisión, la mayoría de ellos menores de edad y mujeres. Se espera que la liberación de los prisioneros se realice poco después de la liberación del primer grupo de rehenes israelíes.

Por Continental, el relator de fútbol Hernán Feler, quien tiene a su tía Ofelia entre los secuestrados por Hamás, admitió que ha pasado “por diferentes estados, el primero, que nos se va, es el de tristeza, he pasado por la bronca, el enojo y por la alegría de tener la libertad de decir lo que siento por los micrófonos”. En Zona Continental, Feler alertó que “Hamás estaba tirando misiles a los 15 minutos de iniciado el alto el fuego. Esperemos que esto no entorpezca. Seguirán liberando rehenes los próximos cuatro días. Ojalá que liberen a los 50, no se puede ir mucho más allá de lo que va a pasar hoy”, sintetizó.