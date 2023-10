Una pareja de jubilados fue víctima de una violenta entradera en su casa en Lomas de Zamora. Los delincuentes forzaron la puerta principal y los despertaron a los golpes.

Estuvieron dos horas adentro de la vivienda y se llevaron pertenencias de valor como electrodomésticos, joyas, plata y hasta los recuerdos del hijo de la pareja, que murió a los 7 años. “Se llevaron todo lo de mi hijo. Te dejan hecho pelota. Mi mujer no puede dormir, no sé qué hacer”, dijo Raúl, víctima del robo. “Nunca me había pasado algo así, me tiraron abajo la puerta. Eran cinco personas", relató en diálogo con Marcela Ojeda, móvil de Radio Continental.