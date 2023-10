La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) informó que los costos del sector cerraron agosto con un “aumento récord” de 20,3% y 149,04% respecto al mismo mes de 2022. Mientras que los incrementos en la operatoria acumularon 92,5% durante los primeros 8 meses de 2023.

"Nosotros no somos formadores de precios. Hoy, no hay repuestos. Estamos complicados", aseguró Roberto Guarnieri, presidente de FADEEAC. “En las provincias hay problemas con el combustible no tienen el abastecimiento necesario”, agregó.