El precandidato a presidente de Política Obrera Marcelo Ramal dialogó con Diego Schurman y dijo que hay una precarización del trabajo de hecho y que ahora gran parte de la dirigencia política le quiere dar un status jurídico. Además, aseguró que el FMI “es permisivo con la inflación porque es un mecanismo de ajuste” y consideró que el régimen de deuda del organismo que aplica en Argentina “ya convirtió a Grecia en un país socialmente devastado”.

“La inflación, esencialmente, es un resultado del rescate del capital, en general, del rescate de grupos capitalistas y, fundamentalmente, del rescate de la deuda pública, que es cuantiosa: supera los 500 mil millones de dólares. Y hay una operación permanente de desvalorización de la moneda para rescatar esa deuda”.

“El Banco Central emite moneda. Pero emite moneda sustancialmente para rescatar el valor de los títulos de la deuda pública, lo cual es una operación de una ilegalidad manifiesta, en el sentido de que el Banco actúa como garante de última instancia de una operación de endeudamiento que es a riesgo”.

“Ese proceso lleva a la desvalorización de la moneda y, obviamente, luego a la suba de los precios. En esa dinámica también hay que caracterizar socialmente a la inflación, porque es una inflación de beneficios, es una inflación del capital ¿Qué se inflaciona en la Argentina? ¿Qué se indexa? Los intereses de la deuda pública, las tarifas, los precios, en general de las corporaciones alimentarias, y siempre y muy por detrás el salario y las jubilaciones. Es decir, tenemos un régimen económico de indexación del capital, de los beneficios del capital y de desindexación, puede ser parcial en algunos casos, de los salarios y de las jubilaciones. Por eso hay un proceso de caída del salario y de las jubilaciones”.

“El acuerdo con el FMI es muy severo con el tema de las reservas internacionales, muy severo con la reducción del déficit fiscal, y permisivo con la inflación, porque el FMI sabe muy bien que el mecanismo del ajuste en la Argentina es la inflación”.

“El sistema internacional de la deuda no es simplemente un tema de deudores y acreedores sino que es un sistema de extorsión política, financiera, armada muy claramente no desde la necesidad de países con déficit o necesidad de financiamiento que van a buscar un capital y que les presta sino que ese régimen internacional de deuda ha sido armado al revés: desde fondos internacional y un capital financiero internacional, que no sabe dónde colocar los fondos, por las contradicciones que el propio capitalismo tiene para reproducir ampliamente el capital productivo, y en esos términos se dirige a países como Argentina y muchos otros a crear un mercado de deuda”.

“Argentina, a diferencia de lo que dicen los liberales, no tiene deuda porque gasta más de lo que ingresa, sino que gasta más de lo que ingresa por el régimen de quebranto vitalicio al cual lo ha sometido la deuda”.

“Si Argentina pretende dar lugar a alguna forma de desarrollo social diferente (la deuda) debe ser rechazada. El sistema de la deuda es la expresión más clara del parasitismo al cual ha llegado el capitalismo en esta época”.

“Este régimen ha llevado a Grecia a retroceder 50 años en sus derechos sociales. Hoy Grecia es un país devastado socialmente”.

“Como se quiere recrear un mercado de deuda el único recurso que tienen a mano es decir lo siguiente: ´nosotros para seguir endeudándonos lo que tenemos que hacer es ofrecerle a los acreedores una contrarevolución laboral`. Es decir, mostrar que Argentina es Zambia en materia de derechos laborales. Entonces, la precarización laboral ha progresado muchísimo en los últimos años, progresado entre comillas. Hay una reforma laboral de hecho que ahora se quiere legalizar, se le quiere dar un status jurídico”.

“También es precario el trabajo en blanco, donde el salario básico representa el 30 por ciento del salario conformado. Y tenés un obrero que tiene que trabajar 12 horas por día, turnos cambiados, y aceptar cláusulas por productividad, por presentismo….entonces voy a trabajar enfermo, me exijo por encima de mis posibilidades….el salario es pobre. Y entonces (el trabajador dice) `¿cómo salgo de pobre? La empresa me ofrece horas extras, premio por productividad, aunque eso me implique reventar mis rodillas en el curso de cinco años”.

“Este objetivo de eliminar las indemnizaciones, aumentar el período de prueba, está muy relacionado a favorecer una rotación en la fábrica de los trabajadores, que al cabo de cinco diez años quedan rotos por los ritmos de trabajo infernales”.

“Asistimos una suerte de liquidación de la clase obrera como clase productora”.

“El plan social debería operar como un subsidio de desempleo incondicional, relacionado con el salario mínimo, que a su vez no debería ser el salario mínimo que existe hoy”.

“Hoy una canasta familiar está en torno a los 400 mil pesos. Es muy difícil pensar algo por debajo de ese nivel”,

“Los balances empresarios rebozan de ganancias”

“Algunos propagandistas de la flexibilización laboral presentan a la Pyme como una víctima de la clase obrera. Esto es una presentación absolutamente manipulada porque, en primer lugar, cualquiera sea la organización del trabajo -grande o chica- esas condiciones deben edificarse sobre la situación del que vive de un salario. Un salario con convenio, con estabilidad laboral. Muchas veces s habla en defensa de las Pymes pero en verdad se está hablando en defensa de la gran empresa, porque muchas Pymes son tercerizadas del gran capital, ocurre con la industria automotriz y el proveedor autopartista. El que pide flexibilización laboral y jubileo para la Pyme sabe muy bien que luego, por el mecanismo de precios, por las condiciones extorsivas por las cuales la gran empresa somete a la Pyme, los beneficios de la sobreexplotación laboral terminan en la gran empresa”.

“Política Obrera es la fuerza de la izquierda que está presentando la agresión a la clase obrera en su dimensión más amplia y con una genuina perspectiva socialista”.

“La guerra es una gran agresión a la clase obrera, la precarización también”.

“Los fenómenos derechistas en el mundo aparecen como volátiles, efímeros, no se logran asentar y están sometidos a la gran paradoja de que de pronto ganan elecciones y luego enfrentan la rebelión de muchos que lo han votado. Desde Gerardo Morales en Jujuy hasta Macrón en Francia”.