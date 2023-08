El precandidato a presidente del Frente de Izquierda de los Trabajadores Gabriel Solano dialogó con Diego Schurman en La Entrevista Vertical. Aseguró que la inflación está vinculada a la fuga de capitales. Pidió una canasta básica de 350 mil pesos, dijo que una reforma laboral nos llevaría al siglo XIX y consideró que la deuda externa con el FMI no se puede ni se debe pagar. Además, criticó a Myriam Bregman, su competidora interna, porque “no se mete en el barro”.

PRINCIPALES FRASES

“La inflación tiene una causa fundamental: que Argentina tiene una fuga de capitales estructural. Eso hace que, con la fuga de capitales, se produzca unas devaluaciones monetarias muy fuertes. La inflación está muy atada a la devaluación monetaria. En los últimos 20 años está atado de manera directa”.

“Bajo el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández Kirchner, de Sergio Massa, si vos sacás este año, que hubo sequía, los primero tres años de gobierno, en2020, 21 y 22 el superávit comercial fue de 35 mil millones de dólares. ¿Dónde está? No está en ningún lado”.

“Para evitar esa fuga… toda la idea de hacer un blanqueo… eso no camina. Hay que tomar medidas estructurales que afecten a los intereses que fugan. Y los intereses que fugan son intereses empresariales”.

“Nosotros planteamos que el sistema financiero pase a manos públicas. Y de ese modo lograr que el ahorro que está en Argentina, que es significativo —porque 35 mil millones de dólares para Argentina es mucha plata, son 7 u 8 puntos de su Producto Bruto Interno, no es algo marginal— se aplique en Argentina. Si en Argentina la riqueza que se genera es fugada por la clase capitalista al exterior no tenemos futuro”.

“La segunda medida que va de la mano de esta tiene que ver con el comercio exterior. Nosotros planteamos que el comercio exterior del país, que es un resorte estratégico para cualquier Nación, porque es la relación de un país con el mundo, hoy está delegada en un grupo de cerealeras ubicadas en el río Paraná. De ahí tanta pelea con quién se queda con la hidrovía. Viene acá una generala del Pentágono a hablar de hidrovía, los Chinos quieren hidrovía…¿por qué? Porque de ahí sale la riqueza del país. Y entonces vos tenés que tomar que el comercio pase a manos públicas, primero para evitar un montón de fraudes que se realizan, que son enormes: subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones”.

“Comercio exterior en manos públicas permite que comercie el Estado con el exterior y que nuestros productos primarios se puedan transar no sólo por un precio sino por traer tecnología. Argentina no tiene tecnología para poder crecer”.

“Hay una cierta tendencia en Argentina a decir que el problema de la Argentina es el plan social: 40 mil pesos mugrosos que nadie puede vivir. Ninguna familia puede vivir con 40 mil pesos. Cuando vos ves esa realidad, los verdaderos planeros son los grandes empresarios que tienen exenciones impositivas por todo. Lo tienen en Vaca Muerta, lo tienen en la industria del gas, lo tienen los que hacen los celulares…”

“La deuda con el Fondo no se puede pagar. Es impagable. Que no se pude te lo demuestra lo siguiente: que el gobierno para pagarla pide plata. Si vos para pagar algo tenés que pedir plata es que no la podés pagar. Toda la deuda argentina es una estafa”.

“Lo que hizo Macri es un delito. Si vos pedís 45 mil millones dólares, que para la Argentina es muchísimo, son 10 por ciento del Producto Bruto. Esto no es Estados Unidos. Para Argentina es muchísimo. Y en un año te la patinaste toda y no la invertiste en nada”.

“Hay una política devaluatoria que inevitablemente esto va a explotar en el corto plazo, no tengas la menor duda. Esto significa que vamos a una devaluación generalizada, en un plazo muy perentorio, podría ocurrir después del 13 de agosto como ocurrió con Macri cuando perdió las PASO en 2019”.

“Nosotros plantamos un salario mínimo equivalente a la canasta familiar. ¿Qué monto es eso hoy? El Indec oficialmente no lo mide. Mide solamente una canasta de pobreza que es trucha, no incluye ni el alquiler, que es carísimo. Entonces, la junta interna de ATE-Indec, los técnicos la miden por su cuenta porque no la mide el instituto como instituto. La última medición, de hace una semana, da 356 mil pesos para una familia tipo. No es mucho. Estamos hablando de una cifra módica. Yo no digo que una familia viva bien con ese monto, sobre todo si paga un alquiler. El dinero sale de reducir la ganancia empresarial”.

“El plan social es una manifestación del crecimiento de la pobreza. Muchas veces quieren hacer creer que hay pobreza porque hay plan social. Y es al revés. Que se universalice. Hemos dado la respuesta 1400 veces. La AUH es universal. No hay intermediarios. Es una solución transitoria porque nosotros no queremos que haya planes sociales”.

“Macri los iba a eliminar (los planes) y los duplicó. ¿Por qué? Porque duplicó la pobreza. Ahí se demuestra que no tenés pobres porque hay plan social. Tenés plan social porque hay pobreza. Alberto los incrementó notablemente ¿Por qué? Porque aumentó la pobreza”.

¿Cómo generar empleo? Tenemos dos propuestas. Una inmediata: distribuir las horas de trabajo existentes entre trabajadores ocupados y desocupados. Una distribución es más que una reducción de una jornada, porque si reduzco la jornada, según muchas experiencias internacionales, lo que pasa es que se intensifica el ritmo de trabajo. Lo que uno obrero hace 8 horas la hace 6, o lo que hacía en 10 lo hace en 8. Y eso no te genera un puesto de trabajo alternativo”.

“Bajo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina, de esa famosa torta del 50 y 50 bajo el peronismo, los trabajadores perdieron 6 puntos y lo ganaron los empresarios”.

“La reforma laboral es retroceder en el tiempo. Aggiornar, que es una palabra filo positiva, hacia la modernidad, y nos quieren llevar al siglo XIX. Grabois se convirtió en un patrón. Yo lo escuché (hablar de la “industria del juicio”) Se lo dije el otro día. La industria del juicio es una mentira. Acá lo que hay es una industria de incumplir las leyes laborales: si tenemos el 50 por ciento de la fuerza de trabajo en negro”.

Sobre el spot de Patricia Bullrich que alude al todo o nada: “Todo o nada sirve cuando es todo no cuando es nada. Cuando es nada no me sirve a mi. Yo lucho por el socialismo, y hacemos marcha para pedir leche ¿Te parece que estamos en todo o nada? Pedimos juguetes para el día del niño para los chicos de las villas. Lamentablemente el derrumbe de la Argentina nos ha llevado a pedir cosas mínimas”.

“Nosotros tenemos una izquierda que mete los pies en el barro. Myriam Bregman, no”.

“Queremos una izquierda que le dispute al peronismo”.