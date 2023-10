Norma Castaño, hace 20 años denunció la complicidad de algunos sectores de la policía santafecina con bandas de narco de Rosario y no fue escuchada.

“Pasaron más de 20 años y sigo luchando. El Gobierno no me escucha ni me entiende. Tuve que abandonar mi casa”, remarcó la titular de las ONG Madres Solidarias de Rosario. “Intenté hablar con todos y no me escuchan”, aseguró.

“Me tuve que ir de mi casa de Rosario porque me la habían tiroteado los narcos”, informó.