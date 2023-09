Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza dialogó con Eduardo Serenellini sobre la situación política y económica del país. Su proyecto de dolarización y la postura de Juntos por el Cambio. También habló de su relación con Fátima Flórez.

La justicia: ''En los últimos 40 años ha habido una degradación en lo que tiene que ver con la justicia. Va a ser la primera vez que el vicepresidente no va a ser una figura decorativa. Victoria (Villarruel) se va a encargar de la seguridad''.

Su relación con Fátima Flórez: “Estoy frente a una persona deslumbrante. Su capacidad de trabajo es fenomenal. Tiene una inteligencia fenomenal y un ser humano maravilloso. Estamos muy felices. Con Fátima me puse más en eje, jugó un rol muy importante frente a las agresiones y las calumnias e injurias que fui víctima. Toda mi última parte de la campaña estuve de novio con Fátima, no me saca de eje, al contrario''.

Sobre la dolarización: “Tenemos cinco proyectos distintos”.

Juntos por le Cambio: ''Mientras Juntos por el Cambio se dedica 24/7 a ensuciarnos, nosotros proponemos soluciones'. Yo entiendo que Bullrich esta muy pobre, en términos económicos ha mostrado falencias groseras'. Cuando hay que hacer el ajuste, la política nunca ajusta, el Estado nunca ajusta, siempre le toca al sector privado. Argentina esta quebrada en todos los aspectos de su vida social, desde la economía, desde la justicia, de la manera en la que nos relacionamos entre nosotros. Yo propongo un sistema de gobierno que es la constitución de Alberdi, que es lo que hizo grande a la Argentina''.