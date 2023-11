La presidenta del PRO analizó lo que dejó el debate presidencial. También habló sobre la interna en Juntos por el Cambio y su acompañamiento a Javier Milei.

''En términos históricos, que el peronismo haya sacado el 36% de los votos no es tanto, lo que pasa es que la oposición se dividió, si hubiéramos ido juntos ganábamos en primera vuelta'', aseguró. ''No tengo dudas de que un 80% de quienes me votaron, acompañaran a Javier Milei en el balotaje'' .

''Nosotros estábamos dispuestos a ir con un solo candidato a gobernador, no lo quiso la otra lista'' , destacó.

"El 90% de Juntos por el Cambio no quiere continuidad, no quiere Massismo, no quiere Kirchnerismo'', aclaró. 'Yo intente una unidad desde Juntos por el Cambio, pero me pusieron todas las barreras, me dijeron que nunca en la vida íbamos a trabajar con Milei''.