El abogado, referente en justicia en el espacio de Javier Milei aseguró que el candidato a presidente de la Libertad Avanza "pidió independencia judicial y división de poderes'. A mi me da miedo la situación actual, la pobreza, el futuro de mis hijos, no me da miedo Milei'', remarcó.

Sobre el juicio político a la Corte dijo que "es una vergüenza, que nos dejen trabajar. Los jueces no pueden ser juzgados por su pronunciamiento, es una barbaridad''.

''Voy a poner plazos en la justicia, tiene que ser rápida, una justicia lenta no es justicia'', destacó Mariano Cúneo Libarona.