El abogado constitucionalista Felix Lonigro dialogó con Eduardo Serenellini sobre lo que viene tras el triunfo de Milei y lo que deja el gobierno de Alberto Fernández.

'Este gobierno ha sido de los peores tres de la historia, lo pongo a la altura del de María Estela Martínez, Cámpora y Cristina Fernández'', sostuvo.

''El gesto de Alberto Fernandez de irse a España me da la sensación que es decir me voy porque acá me van a escupir en la calle'', aseguró. “Argentina tiene muchos años para reconstruir lo destruido”.