El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, visitó los estudios de Continental para anticipar la versión 2023 de la Exposición Rural de Palermo.

En La Hora del Campo, Poino consideró que “la gente que va a gobernar desde el 10 de diciembre tiene que tener una salida para las retenciones, un impuesto injusto que recaudó 170 mil millones y no le volvieron al 'campo'. Tampoco podés vivir con 18 tipos de cambio”, graficó.

"El Presidente no la tuvo fácil, pero me parece que dejó pasar una oportunidad. No termino de entender la relación de Cristina con el 'campo'. No supo construir", sintetizó Pino en diálogo con Alejandro Cánepa.

Escuchá ‘La Hora del Campo’ los sábados de 6 a 10 por Continental AM590!

O buscanos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok y Spotify!