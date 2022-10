El ex mandatario argentino Mauricio Macri anunció este miércoles el lanzamiento de su segundo libro, “Para Qué”. El mismo fue editado por la editorial Planeta y saldrá a la venta el 18 de octubre.

“Aprendizajes sobre liderazgo y poder para ganar el segundo tiempo” dice la frase debajo del título. Este ”segundo tiempo" al que se refiere hace alusión a su primer libro, “Primer tiempo”, en el cual recapitula momentos de su gestión presidencial desde 2015 hasta 2019.

“Uno nunca sabe en qué momento va a encontrar su verdadera vocación. Pero si hay algo que aprendí es a no aceptar lo dado y estar siempre abierto. Es como el amor, se trata de una vibración que sólo se siente en el corazón. No hay que resignarse a vivir sin amor o a no encontrar la vocación. Están allí, esperándonos en algún lugar. Se trata de encontrarlos. Son nuestros para qué”, relata Macri en la contratapa del libro.

“Este libro trata sobre este misterioso camino hacia la felicidad. Es sobre mi viaje personal y lo que aprendí en el él. Es el para qué de tantas cosas hechas y vividas y de tantas que aún quedan por hacer. Para qué ser el presidente de un club de fútbol, para qué cambiar una ciudad y, sobre todo, para qué cambiar un país”, continúa.

Completa diciendo que el libro “está dedicado a los que me acompañaron en cada una de las etapas y a los que hoy están emprendiendo sus propios caminos, donde sea que los lleven. Para todos ustedes, aquí va mi experiencia”.

Al igual que en su primer texto, Macri volvió a contar con la ayuda de Pablo Avelluto y Hernán Iglesias Illia para la realización de “Para Qué”. Avelluto, ex Secretario de Cultura, dio unas palabras por redes acerca del lanzamiento del libro: “Recomiendo su texto en la contratapa. Un Mauricio auténtico cuenta el para qué de su historia personal y el para qué del cambio que los argentinos venimos construyendo desde hace tiempo. ¡A no perdérselo!”

En la política, existe una regla que establece que cada vez que un dirigente edita un libro termina siendo candidato a algún cargo electivo. ¿Será este el caso para Macri?